La actriz Érika Villalobos ha sido clara al expresar que no participará en el programa de confesiones ‘El valor de la verdad’, el cual está causando furor en las últimas semanas. En una reciente entrevista en el pódcast 'Nadie se salva', Villalobos señaló que no considera necesario exponer su vida privada en dicho formato.

Según señaló, ese programa tiene como objetivo que las personas compartan secretos que no han sido revelados, algo que ella no está dispuesta a hacer. "No tiene ningún sentido", sentenció la expareja de Aldo Miyashiro al ser consultada por una posible participación.

Érika Villalobos no se sentará en 'El valor de la verdad'

Durante la entrevista en la Roro Network, Érika Villalobos fue consultada sobre si se atrevería a participar en 'El valor de la verdad', programa famoso por exponer secretos personales de sus participantes. Sin dudarlo, la actriz rechazó la idea y explicó con firmeza las razones detrás de su decisión.

“No, mi vida no es tan... digamos, ya todos lo saben, y los que no saben es porque yo no lo he querido decir, y no lo voy a querer decir en ‘El Valor de la Verdad’. No tiene ningún sentido. Ese programa funciona para que alguien cuente algo que nadie sabe y yo no lo voy a contar” , declaró con seguridad.

Estas declaraciones descartan por completo cualquier posibilidad de que la actriz revele detalles sobre el mediático escándalo que protagonizó en 2022, cuando se hizo pública la infidelidad de su expareja, Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz.

Beto Ortiz no invitará a Fiorella Retiz a 'El valor de la verdad'

Beto Ortiz, conductor de 'El valor de la verdad', afirmó que nunca invitaría a Fiorella Retiz a participar en su programa de confesiones. El periodista explicó que esta decisión se debe su amistad con Aldo Miyashiro, vínculo que, según él, establece límites que no estaría dispuesto a cruzar.

“Lo que pasa es que hay códigos (...) Tampoco puede ser todo vale. Yo creo que algún mínimo de límite tienes que poner. O sea, Fiorella Retiz, desde acá le voy avisando a mi producción que next (...) Tendría que hablar permanentemente con mi amigo (Aldo Miyashiro) y prefiero que no. Así de objetivo soy… Los monstruos tenemos amigos, son pocos, así que hay que cuidarlos”, respondió Ortiz en una entrevista a Ouke.