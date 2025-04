Shirley Arica no se ha pronunciado ante las acusaciones. Foto: Composición LR/Panamericana/Willax

Shirley Arica ha sido nuevamente vinculada a un caso de clonación de tarjetas de crédito. Sofía García, en declaraciones para 'Amor y fuego', relató cómo el 26 de marzo recibió un correo del Banco de Crédito del Perú (BCP) notificándole un consumo no autorizado de $1004.73 en su tarjeta. “Yo el miércoles 26 de marzo estoy trabajando y a eso de las 12:30 me llega un consumo del BCP. Claramente, no había hecho yo el consumo. Entré a ver mis consumos y efectivamente había un consumo por ese monto”, comentó.

Horas después, Sofía recibió un correo de Latam. “Ese mismo día pasan las horas y a eso de las 6 de la tarde, me llega una notificación de Latam a mi correo en donde dice: ‘Hola Shirley, te mando tus tarjetas de embarque actualizadas’”. Al revisar el correo, Sofía se sorprendió al ver que los pasajes de avión eran para Shirley Arica, su madre y su hija, para el vuelo Lima – Punta Cana. “Pongo el código de reserva y veo que los pasajes que se habían comprado eran vía Latam”, precisó Sofía.

La denuncia de Sofía García sobre la compra fraudulenta

Sofía cuenta que intentó cancelar el vuelo en la página web de Latam, pero no logró hacerlo. “Intenté cancelar el vuelo de estas tres personas, pero la página no me dejó, diciendo que para este tipo de gestiones se debe hacer con la agencia de viajes con la que se había comprado”, explicó García. Cabe mencionar que Shirley Arica y su madre compartieron varias historias en Instagram en Punta Cana en esas fechas.

Además, el equipo de 'Amor y fuego' tuvo acceso al registro migratorio de Shirley Arica y su madre, confirmando que ambas salieron del Perú el 28 de marzo con destino a República Dominicana y regresaron el 2 de abril. “Mi tarjeta tenía las compras en el extranjero y las compras por internet desactivadas, así que la compra ha sido de manera física, probablemente pasando una tarjeta clonada”, explicó la joven. A pesar de haberse comunicado con el banco y la aerolínea, no ha obtenido respuesta.

Shirley Arica no ha respondido a las acusaciones

Sofía también comentó que, si la compra hubiera sido para Shirley Arica, los correos de confirmación deberían haber llegado a ella directamente. “Si hubiese sido directamente la compra para Shirley, los correos le tendrían que haber llegado a ella, pero me llegaron a mí, no sé qué modalidad se utilizó (...) No sé si fue Shirley directamente o una persona relacionada con ella, desconozco los detalles, pero lo que sí es cierto es que los boletos son para ella y su familia, así que, finalmente, la beneficiaria fue ella”, agregó.

El equipo de 'Amor y fuego' intentó contactar por WhatsApp a Shirley Arica, pero no obtuvo respuesta. Cabe recordar que en 2013, la exparticipante de 'El gran chef famosos' fue vinculada a una red de clonación de tarjetas de crédito, lo que añade mayor complejidad a las acusaciones actuales.