Aída Martínez salió a desmentir las declaraciones de Shirley Arica, quien en su participación en 'El valor de la verdad' el 16 de marzo reveló detalles sobre su relación. Según Shirley, su excompañera de 'Las Justicieras' intentó seducirla y afirmó que estaba "enamorada" de ella.

En su entrevista con Beto Ortiz, Shirley relató que Aída se lanzó sobre ella sin ropa en una ocasión, lo que generó incomodidad entre ambas. Sin embargo, en una reciente aparición en un podcast, la piloto de motos negó rotundamente estas acusaciones y aclaró que fue ella quien recibió las insinuaciones, asegurando que la situación fue completamente al revés.

Aída Martínez desmiente a Shirley Arica sobre las acusaciones de seducción

Durante su participación en el podcast 'Alocadas', Aída Martínez respondió a las polémicas declaraciones de su examiga Shirley Arica, quien durante su intervención en 'El valor de la verdad' aseguró que Aída había intentado seducirla mientras estaba sin blusa. Al ser cuestionada sobre si realmente había intentado coquetear con Shirley sin ropa, la piloto se mostró sorprendida por la acusación.

"¿Eso también dijo? Pero eso ya lo había mencionado antes, no es novedad. Lo dijo hace 5 años en el programa de Magaly, pero la verdad es que ha sido al revés", aclaró la modelo, sorprendiendo a las otras conductoras del podcast. Además, también dejó claro que nunca tuvo intenciones de seducir a Shirley Arica y no titubeó al jurar por su hija. "No me he insinuado, nunca haría eso. Es más, se los puedo jurar por mi hija. Nunca me insinué a Shirley, no sé por qué está diciendo eso ni por qué quiere seguir con esa historia", explicó.

En cuanto al supuesto incidente en el que se habría desnudado frente a Shirley, Aída detalló que sí ocurrió un encuentro entre ambas en un hotel en Cusco, pero que nunca tuvo una intención de ir más allá. "Lo que sí hemos tenido fue un encontrón de ‘teteo’ en un hotel en Cusco que nos tocó en una presentación (...) cómo que yo me quito la ropa delante de ella, pero de ahí que yo me haya insinuado, nunca, no soy de las que se insinúa”, comentó la exjusticiera. Asimismo, aclaró que ambas estaban ebrias en ese momento y todo podría tratarse de un malentendido. "Ella estaba ebria, yo también, no sé si ella lo ha interpretado de otra manera que me quite la ropa delante de ella", concluyó.

Shirley Arica afirmó que Aída Martínez intentó seducirla

En su participación en 'El valor de la verdad', Shirley Arica reveló que Aída Martínez intentó seducirla en una ocasión, lanzándose sobre ella sin ropa, lo que generó incomodidad y distanciamiento entre ambas. Aunque en su momento parecían inseparables, su amistad se fue fracturando con el tiempo, especialmente cuando Aída comenzó a revelar secretos de Shirley en televisión. Esta situación aumentó las tensiones entre las dos, y la relación se deterioró aún más.

El tema salió a la luz cuando Beto Ortiz preguntó a Shirley Arica si alguna vez le habían atribuido un romance con una mujer. La 'Chica realidad' no dudó en responder, asegurando que Aída había mostrado interés por ella. "Me relacionaron con Aída, pero es que ella estaba enamorada de mí", declaró. Según Shirley, la situación se desató mientras convivían, cuando Aída se le tiró encima en topless, lo que la hizo empujarla y botarla de la cama.