En una reciente edición de 'El valor de la verdad' este 16 de marzo, Shirley Arica se sinceró sobre los eventos traumáticos que marcaron su niñez. La modelo relató el abandono de su padre cuando tenía apenas ocho años, una situación que la dejó bajo el cuidado exclusivo de su madre. Años de ausencia y falta de apoyo dejaron cicatrices profundas en su vida.

Durante su participación en 'El valor de la verdad', la modelo compartió detalles sobre la relación que mantiene con su progenitor en la actualidad. Además, reveló un episodio reciente en el que su padre le envió un extenso mensaje de voz con frases hirientes, lo que terminó por lastimarla y abrir una herida.

Shirley Arica revela cómo es su relación con su padre

Shirley Arica confesó que la relación con su padre nunca ha sido cercana. Desde que él se alejó de su vida cuando ella tenía 8 años, no mostró interés en su bienestar ni intentó ser parte de su crecimiento. "Mi papá no se portó muy bien conmigo, que digamos. No entiendo cómo una persona puede abandonar así, de la nada, a su hija", expresó.

Con el paso de los años, los intentos de Shirley Arica por recuperar algún tipo de vínculo han sido en vano. Según contó, su padre no solo se ha mantenido distante, sino que en ocasiones ha tenido actitudes hostiles hacia ella. En un reciente mensaje de voz, le dijo que para él "estaba muerta", una frase que la hirió profundamente. "Me lo había dicho antes, pero escucharlo de nuevo me afectó. Pensé que ya había sanado, pero me di cuenta de que no", aseguró entre lágrimas.

La modelo explicó que intentó responder con calma y respeto, pero su padre tomó su mensaje como un ataque. "Una persona que ama no daña", enfatizó y añadió que sabe que su padre la ama. "Yo sé que no me ama, y obviamente me duele porque es mi papá (...) una persona que ama, no daña, no abandona y está contigo", aseguró.

El testimonio de Shirley también abordó momentos clave de su vida en los que la ausencia de su padre fue especialmente dolorosa. Durante su infancia y adolescencia, festividades como la Navidad y el Día del Padre se convirtieron en fechas difíciles para ella. "Pasé muchas Navidades llorando. Siempre pedía como deseo que mi papá volviera", recordó.

Uno de los episodios más impactante ocurrió en su fiesta de quince años. Su padre le prometió que estaría presente, pero nunca llegó. "Tuve que bailar con mi abuelo en lugar de él. Aunque mi abuelo me llenó de amor, su ausencia se sintió mucho", confesó muy conmovida.