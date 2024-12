Gabriela Serpa regresó al popular programa de YouTube, 'Habla good', donde protagonizó unas coquetas interacciones con el creador de contenido Víctor Caballero, conocido como Curwen. Durante un segmento que simulaba una “primera cita”, la modelo no dudó en poner al youtuber en aprietos, tanto con bromas como con una pregunta inesperada sobre política, desatando la risa de los presentes.

Desde la llegada de la actriz al set de 'Todo good', Curwen mostró nerviosismo, mientras que Gabriela, con su carácter extrovertido, tomó la iniciativa. La modelo, entre risas, le reclamó a Curwen que no había sido lo suficientemente "insistente" para invitarla a salir. “Ahí entra el caballero, me podías haber dicho; ‘Necesito verte, pero podemos hacer un espacio’”, bromeó Gabriela, dejando claro que no se tomaba las cosas demasiado en serio. Esta actitud desinhibida hizo que todos en el set se divirtieran.

Gabriela Serpa le hace preguntas de política a Curwen

Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Gabriela Serpa, sin pensarlo, lanzó una pregunta política directa a Curwen: “¿Por quién votaste en las últimas elecciones presidenciales?”. La respuesta de Curwen fue clara y sin titubeos: “Voté por Pedro Castillo”. Este comentario sorprendió a Gabriela, quien inmediatamente le respondió: “¿Y eres caviar?”, provocando las risas de los demás participantes.

Curwen, con tono serio, explicó su postura: “Yo voté por Pedro Castillo, ¿pero qué querías Gabriela? ¿Que vote por Keiko? Tenía que impedir que el fujimorismo llegue al poder. No soy tibio, tenía que tomar una decisión... No soy caviar”. La respuesta fue recibida entre bromas, pero también demostró que la política es un tema que genera opiniones fuertes y diversas.

A pesar de la incomodidad inicial, la química entre Gabriela y Curwen fue evidente. Ambos mantuvieron una conversación amena, llena de bromas, que captó la atención de los seguidores del programa. La modelo, conocida por su espontaneidad, dejó claro que no tiene miedo de sacar a otros de su zona de confort, mientras que Curwen expresó sentirse intimidado, lo que hizo aún más entretenida la dinámica. Además, la cita ficticia cerró con la promesa de una cita verdadera, siempre y cuando se vendan más de 30 almanaques de Gabriela Serpa.