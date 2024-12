El programa 'Habla good' vivió un momento memorable cuando Gabriela Serpa y Víctor Caballero, más conocido como Curwen, se reencontraron tras un revuelo en redes sociales. Gabriela, quien había sido acusada por Magaly Medina de "ghostear" a Curwen al no responder a sus mensajes en Instagram, aclaró personalmente la situación. En un encuentro lleno de risas, Serpa mostró los chats de Instagram donde Curwen le había escrito desde febrero de 2023, confirmando que no lo ignoró intencionalmente.

"Quiero aclarar eso del ghosteo, no ha sido así", explicó Gabriela, mostrándole a la audiencia el primer mensaje de Curwen: "Gabriela, ¿Qué tengo que hacer para invitarte a tomar un café?". A pesar de la gran cantidad de mensajes que recibe, Serpa destacó que no vio el mensaje de Curwen al principio. En medio de bromas, ambos reafirmaron que no hubo malas intenciones de su parte, y Curwen se mostró divertido, diciendo: "¿Ves Magaly? No me ghosteó, solo me ignoró".

Gabriela Serpa y Curwen vuelven a bailar salsa juntos y tienen una cita en vivo

Durante el programa, Gabriela Serpa también mencionó que había visto los esfuerzos de Curwen para organizar una cita, pero comentó que él no mostró la suficiente iniciativa para adaptar sus horarios a los de ella. "Debería haber dicho: ‘Yo me acomodo a tus horarios’, algo más romántico", expresó Gabriela entre risas.

La conversación continuó de manera relajada, con Gabriela enviando fotos de su calendario a Curwen y escribiéndole una dedicatoria. Además, ambos se animaron a bailar salsa en el set y disfrutaron de una cita en vivo, donde compartieron detalles sobre sus intereses y relaciones pasadas. Curwen logró sacar varias carcajadas de Gabriela con su sentido del humor peculiar, mostrando una conexión divertida y espontánea entre ambos.

Gabriela Serpa y Curwen tuvieron tiernos momentos en vivo. Foto: Captura 'Habla good'/ YouTube

Tras estas divertidas y románticas interacciones, muchos usuarios quedaron a la duda si algún día su relación podría pasar a ser algo más o si, finalmente, se animarán a tener una salida oficial.