A través de sus redes sociales, Leonard León anunció el archivo de la denuncia por presunta violencia psicológica contra los hijos que tiene con Karla Tarazona. Según el cantante de cumbia, la jueza encargada del caso ordenó el archivo el pasado 9 de abril, lo que también habría implicado el levantamiento de las medidas de protección que le impedían contactar con los menores. El intérprete expresó su alivio al considerar que, tras años de litigio, se había demostrado su inocencia, mientras su esposa, Olenka Cuba, insinuó que ahora la conductora de televisión podría enfrentar demandas por daños y perjuicios.

Sin embargo, el abogado de Karla Tarazona salió al frente para aclarar la situación y señaló que las afirmaciones de León eran falsas. Según el letrado, lo que realmente ocurrió fue que las medidas de protección fueron levantadas, pero no archivadas, como indicó el artista. Además, destacó que la jueza habría ordenado a León y su esposa abstenerse de comentar sobre los menores o la conductora en cualquier medio.

Abogado de Karla Tarazona niega versión de Leonard León

En una conversación con Trome, el abogado de Karla Tarazona aseguró que las medidas de protección en contra de Leonard León no fueron archivadas, sino levantadas tras un proceso de evaluación. Según explicó el letrado, las medidas se reevalúan dependiendo del progreso en las terapias de los involucrados. En este caso, señaló que tanto los niños como León fueron enviados a terapia y la jueza determinó que la situación había mejorado lo suficiente como para permitir que padres e hijos reconstruyan su vínculo.

“Lo que ha pasado es que al señor le han levantado las medidas de protección, porque, dependiendo del caso, estas no son para toda la vida. Los niños fueron enviados a terapia y él también; culminadas las terapias la jueza los reevalúa y, al ver que los niños y él están mejor, se levantan las medidas para que ‘padres e hijos’ creen un vínculo. Ojo que las medidas sí se dieron, porque se determinó que hubo un daño que se ha arreglado con terapias”, señaló el abogado.

El letrado también afirmó que en ningún momento se prohibió a Leonard León ver a los hijos que tiene con Karla Tarazona, pero sí se destacó que cualquier contacto debía ser sin ejercer daño alguno sobre ellos.

Por otro lado, el Cuarto Juzgado de Familia habría emitido una resolución en la que ordenaba a Leonard León y su esposa, Olenka Cuba, eliminar todas las publicaciones vinculadas con sus hijos en redes sociales. Este fallo subraya que ambos deben abstenerse de hacer comentarios públicos sobre los menores o sobre Karla Tarazona.

“Al denunciado Leonard León Tello, elimine toda publicación vinculada con sus menores hijos, al igual que su esposa Olenka Cuba (quien debe coadyuvar a que su esposo realice el adecuado ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos), bajo apercibimiento de ser denunciado por violencia familiar en la modalidad facilitada por las tecnologías digitales”, precisa el documento judicial, según el Trome. Este sería un recordatorio de que las medidas de protección aún están vigentes para la seguridad de Karla Tarazona y el resto de los involucrados, según el abogado.

Leonard León celebró que se archivo la denuncia en su contra

El cantante Leonard León anunció a través de sus redes sociales que el proceso legal por presunta violencia psicológica hacia sus hijos, interpuesto en su contra en enero de 2022 por Karla Tarazona, llegó a su fin. Según informó, el pasado 9 de abril la jueza dispuso el archivo definitivo del expediente y el levantamiento de las medidas de protección que le impedían mantener contacto con sus menores hijos. “Fueron 3 años de lucha intensa por demostrar la verdad ante estos hechos falsos y expreso mi alegría y felicidad, ya que el 9 de abril se levantaron las medidas con orden de la juez de archivo definitivo”, señaló en sus historias de Instagram.

Comunicado de Leonard León. Foto: difusión.

Durante el proceso, se realizaron evaluaciones psicológicas a los menores, las cuales —según León— no evidenciaron daños emocionales atribuibles a su conducta. “El psicólogo determina que no presentan afectación psicológica de mi parte. Una alentadora noticia porque todo se basó en un relato de hechos falsos”, afirmó. El cantante también calificó como “inaudito” que se hayan dictado medidas de protección, pues sostuvo que como padre “en su pleno amor y raciocinio” no ejercería violencia. Finalmente, agradeció poder retomar el vínculo con sus hijos sin temor a nuevas denuncias: “Gracias a Dios, hoy en día puedo verlos sin temor a que se inventen nuevos hechos”.