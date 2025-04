El intérprete de cumbia Leonard León compartió a través de sus redes sociales que el proceso legal en su contra por presunta violencia psicológica hacia sus hijos ha sido archivado de manera definitiva. La denuncia fue interpuesta en enero de 2022 por su expareja, la conductora Karla Tarazona, con quien mantiene una relación conflictiva desde hace varios años.

A través de historias en Instagram, Leonard León dio a conocer que la jueza encargada del caso ordenó el archivo definitivo del proceso el pasado 9 de abril, con lo cual también se levantaron las medidas de protección que le impedían mantener contacto con sus menores. El artista expresó su alivio y resaltó que, tras años de litigio, se ha demostrado su inocencia.

Leonard León anuncia archivamiento de denuncia en su contra

“El día 31 de enero de 2022 se me denunció injustamente por violencia psicológica hacia mis menores”, escribió Leonard León en su cuenta oficial, refiriéndose al inicio del proceso legal impulsado por Karla Tarazona. El caso derivó en restricciones legales que limitaron su relación con los hijos que ambos tienen en común.

Leonard León.

Durante la investigación, se realizaron evaluaciones psicológicas a los menores implicados. El cantante aseguró que estos exámenes no evidenciaron afectación emocional por su parte: “El psicólogo determina que no presentan afectación psicológica de mi parte. Una alentadora noticia porque todo se basó en un relato de hechos falsos”, indicó en otra publicación. A raíz de la denuncia, el Poder Judicial dictó medidas de protección de carácter inmediato. “Se dictan medidas hacia mis pequeños con el fin de que no ejerza violencia, algo inaudito, ya que uno como padre en su pleno amor y raciocinio no lo haría”, agregó.

Leonard León.

Luego de más de tres años enfrentando el proceso legal, el cantante destacó el fallo como un logro importante en su vida personal. “Fueron 3 años de lucha intensa por demostrar la verdad ante estos hechos falsos y expreso mi alegría y felicidad, ya que el 9 de abril se levantaron las medidas con orden de la juez de archivo definitivo”, afirmó. Asimismo, Leonard León enfatizó que con esta resolución podrá recuperar el vínculo con sus hijos. “Gracias a Dios, hoy en día puedo verlos sin temor a que se inventen nuevos hechos”, concluyó.