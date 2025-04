La cantante de Corazón Serrano, Lesly Águila, no se quedó callada y tuvo una enérgica reacción tras la difusión del video, donde se ve a su compañera Susana Alvarado besándose y discutiendo con el conductor Paco Bazán en la capilla del Aeropuerto Jorge Chávez. Las imágenes, emitidas por el programa 'Magaly TV, la firme', muestran a la cumbiambera y al exfutbolista viviendo una situación que sorprendió a muchos, especialmente porque ambos no han oficializado su relación, a pesar de haber sido captados en varias salidas a solas.

En medio de esta controversia, Lesly Águila realizó una transmisión a través de TikTok junto a Kiara Lozano, también integrante de Corazón Serrano, la noche del 8 de abril. Durante el en vivo, varios usuarios le preguntaron insistentemente por el ampay de Susana Alvarado y Paco Bazán. Sin embargo, la cantante no dudó en defender la privacidad de su compañera y respondió con un potente mensaje.

¿Qué dijo Lesly Águila sobre la filtración del video del Paco Bazán y Susana Alvarado llorando?

Después de la emisión del programa 'Magaly TV, la firme', el cual reveló un comprometedor video entre Paco Bazán y Susana Alvarado en el aeropuerto Jorge Chávez, Lesly Águila protagonizó una contundente reacción en redes sociales. La cantante de Corazón Serrano, quien se encuentra de vacaciones, realizó un en vivo por TikTok junto a su compañera de agrupación Kiara Lozano, cuando fue sorprendida por los comentarios del público que no dejaban de mencionar el ampay.

Al leer los mensajes, Lesly Águila respondió con tono fuerte y directo: “Dejen de hablar del ampay, por favor. Dedíquense a su vida y dejen ser felices. Por favor. Imagínate qué tan aburrida debe ser la vida de las personas, de meterse en las decisiones que toman otras personas. Diosito les ha dado la vida propia a cada uno. Así que, por favor, no me pregunten qué opino. No opinamos nada, señor. Nada”.

El ampay de Susana Alvarado y Paco Bazán en el aeropuerto

La controversia comenzó con la difusión de un video exclusivo de 'Magaly TV, la firme', donde se mostró a Paco Bazán y Susana Alvarado en una situación comprometida en la capilla del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las imágenes revelaron un momento inicialmente romántico, donde el exfutbolista besaba la cabeza de la cantante y le susurraba al oído, mientras ambos llevaban gafas oscuras.

Sin embargo, la escena tomó un giro inesperado: la integrante de Corazón Serrano empezó a llorar visiblemente y rechazó un nuevo beso de Paco Bazán. El ambiente se volvió tenso cuando, pese a su incomodidad, él insistió en abrazarla. Poco después, ambos se enfrascaron en lo que parecía una discusión. Aunque el audio no era claro, el lenguaje corporal dejaba entrever un reproche por parte de Susana Alvarado.