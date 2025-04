Dua Lipa en Perú: conoce los precios de las entradas y las zonas disponibles en preventa

La cantante británica Dua Lipa ha anunciado su primer concierto en Lima, en el marco de su gira mundial ‘Radical Optimism Tour’. Este esperado evento se llevará a cabo el 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, generando gran expectativa entre sus seguidores peruanos. La preventa de entradas inició el martes 8 de abril, a través de Ticketmaster, y continúa este miércoles 9.



El espectáculo promete ser uno de los más destacados del año en la capital, presentando éxitos como 'Levitating', 'Don't Start Now' y 'Physical'. Además, los asistentes podrán disfrutar de temas de su aclamado álbum 'Future Nostalgia'. Si deseas ser parte de esta experiencia única, a continuación te brindamos toda la información necesaria para adquirir tus entradas.

Dua Lipa en Lima 2025: ¿qué zonas siguen disponibles en preventa?



Los seguidores peruanos de Dua Lipa aún pueden asegurar su asistencia al esperado concierto que se realizará en el Estadio San Marcos. Las entradas en preventa exclusiva para clientes de VISA Interbank siguen disponibles a través de Ticketmaster Perú. Como se recuerda, inició el martes 8 de abril a las 10 a.m. (hora local) y termina este miércoles hasta agotar stock.



De acuerdo a la página de Ticketmaster Perú, aún quedan algunos boletos de la zona Cancha 2 y Oriente 1, cuyos precios son de S/322 y S/644, respectivamente.

¿A qué hora inicia la venta general para Dua Lipa Perú 2025?



La venta general de entradas para el concierto de Dua Lipa en nuestro país comenzará este jueves 10 de abril a las 11 a.m. Los precios serán los mismos que en preventa, solo que en esta oportunidad se podrá realizar la compra con cualquier tarjeta.



Ticketmaster también compartió el mapa del evento, que cuenta con diversas zonas en el Estadio San Marcos. Las áreas incluyen Cancha 1 Izquierda, Cancha 1 Derecha, Cancha 2, así como varias tribunas: Oriente 1, Oriente 2, Occidente 1, Occidente 2, Occidente Central y Norte. Cada sección ofrecerá distintas opciones para los asistentes, según su cercanía al escenario. A continuación, los precios de las entradas:



Cancha 1 Izquierda: S/552

Cancha 1 Derecha: S/552

Cancha 2: S/322

Occidente Central: S/529

Occidente 1: S/644

Occidente 2: S/414

Oriente 1: S/644

Oriente 2: S/414

Norte: S/184



¿Quién es Dua Lipa y cómo se hizo conocida?



Dua Lipa, originaria de Londres y nacida el 22 de agosto de 1995, inició su trayectoria musical en la adolescencia al subir versiones de canciones populares a YouTube. Interpretando temas de artistas como Christina Aguilera y Nelly Furtado, logró destacar su estilo y su distintiva voz. Aunque su popularidad no despegó de inmediato, esta primera etapa fue fundamental para construir una base de seguidores.



En 2015, la artista firmó un contrato con Warner Bros. Records, lo que marcó el comienzo oficial de su carrera profesional. Ese mismo año, lanzó su primer sencillo, 'New Love', seguido por 'Be the One', el cual alcanzó un notable éxito en Europa, logrando posicionarse en las listas de varios países.