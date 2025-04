Raúl Romero, conocido por su carisma en la televisión, sorprendió a Andrés, un abuelito de 80 años que dedica su vida a vender libros de manera independiente, con un gesto que tocó los corazones de todos. El emotivo encuentro, grabado en un video que rápidamente se hizo viral, muestra el momento en que el conductor de televisión cumple el sueño de este hombre que, a pesar de las dificultades de la vida, sigue luchando por mantener su pasión por la lectura. Las imágenes reflejan no solo el agradecimiento de Andrés, sino también las emotivas palabras del popular 'Cara de haba', quien con su acto de bondad logra conmover a miles de personas.

El video, que se viralizó en cuestión de horas, desató una ola de comentarios positivos hacia Raúl Romero, quien recibió miles de elogios por su gesto altruista. "Hoy se cumplió un sueño", se lee en la descripción del video publicado por 'Hoy por ti Perú'.

Raúl Romero y su conmovedor gesto con un adulto mayor

En el video, que rápidamente se volvió viral en distintas plataformas sociales, se puede ver el momento exacto en el que Raúl Romero llega a sorprender a Don Andrés, un abuelito de 80 años que se dedica a vender libros en las calles. Antes de la llegada del artista peruano, Andrés se encontraba mirando de un lado a otro, desconcertado, tras escuchar que un amigo iba a comprarle muchos libros, pero lo que no esperaba era que este 'amigo' resultara ser el mismo Raúl Romero.

Con una sonrisa, el conductor de televisión se presentó ante él, no solo como alguien que venía a comprar, sino como alguien que deseaba conocerlo y, sobre todo, cumplirle uno de sus sueños más anhelados. "Don Andrés, yo te quería contar. No he pasado por acá por casualidad, 'Hoy por ti' me contactó en las redes, leí el mensaje y me encantó la idea de conocerte", comentó Raúl, revelando que fue la iniciativa de los seguidores en redes sociales la que lo llevó a dar el gran paso.

Además, Raúl Romero expresó su admiración por el esfuerzo de Andrés: "Me encantó la idea de que escribas, me encantó la idea de tener algunos de tus libros y también regalarlos. A mí me gustaría poder tener libros tuyos y poder regalarle a las personas". Mientras Raúl le dedicaba estas palabras, el abuelito no pudo contener su emoción, agradeciendo sinceramente el gesto. Al final del video, ambos se fundieron en un abrazo lleno de afecto, reflejando la profunda conexión que se había formado entre ellos en ese momento tan especial.