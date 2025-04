Olenka Mejía, modelo e influencer, se ha visto envuelta en una controversia luego de ser ampayada con el mediocampista Piero Quispe. Durante su participación en el programa 'Magaly TV, la firme', la empresaria relató detalles íntimos de su romance con el deportista, asegurando que mantuvieron una relación durante 2022.

La controversia creció aún más cuando Olenka Mejía presentó pruebas que respaldaban sus afirmaciones. Entre ellas, una fotografía de hace tres años en la que aparece abrazada al futbolista, además de una serie de depósitos bancarios que el futbolista le realizó, incluso después de su relación con la madre de su hija, Cielo Berríos. A pesar de esto, Quispe negó su vínculo con la exsaliente de Jefferson Farfán.

Olenka Mejía denuncia amenazas

Tras la transmisión del programa, Olenka Mejía reveló en sus redes sociales que sigue siendo víctima de amenazas y acoso. El 4 de abril de 2024, la modelo compartió un comunicado en el que detalló los hechos: "Hace días a raíz de la reproducción de un video en el programa 'Magaly TV' me vienen llamando de distintos números de las cuales me amenazan a mí y mi familia".

"Me he visto en la obligación de contratar agentes de seguridad que están conmigo y mi familia 24/7", afirmó. A lo largo de su mensaje, enfatizó que el mismo día de la publicación del comunicado, sufrió un hackeo de su línea telefónica.

Lo más grave, según lo expresado por la empresaria, es que las amenazas no solo ponían en peligro su vida, sino también la de sus seres queridos: "Quiero recalcar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el Señor Piero Aldair Quispe Córdova. ¡No te tengo miedo, no me quedaré callada, no lograrás asustarme y menos amedrentarme!".

Comunicado de Olenka Mejía. Foto: Instagram

Olenka Mejía expone detalles de los depósitos de Piero Quispe

El 3 de abril, Magaly Medina confrontó a Olenka Mejía y la tildó de "ingenua" por creer en las palabras de Piero Quispe. Además, la conductora cuestionó a Mejía por aceptar los diversos depósitos que el futbolista peruano le enviaba. Ante las críticas de Medina, la modelo defendió sus acciones, asegurando que los depósitos eran una especie de regalos que Quispe le enviaba. "Pero él dice que no me conoce... me lo depositó como un tema de regalo, hasta donde yo sé. Él me dijo que no estaba con ella (Cielo). Nosotros no nos hemos visto. Él me decía que era agradecido porque, en 2022, cuando estuve con él, él no tenía nada. Yo lo llevaba a Campo Mar (a sus entrenamientos), mi familia es testigo", afirmó Mejía.

Además, la modelo explicó cómo Quispe le enviaba dinero en fechas especiales, sin que ella lo pidiera. "Él me decía, 'oye Olenka, eres una buena mamá, ¿sabes qué? Feliz Navidad', y así. Me mandaba dinero sin que yo se lo pidiera", añadió Olenka, respondiendo a las críticas de Magaly Medina, quien le recriminó haber aceptado esos "regalos".