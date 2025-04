Piero Quispe y Olenka Mejía: ¿cuál es la curiosa diferencia de edad entre el futbolista y la modelo?

El futbolista de la selección peruana Piero Quispe y la modelo Olenka Mejía se han convertido en el centro de atención de la prensa de espectáculos luego de que se filtraran detalles de su encuentro en el hotel ‘La costa del sol’. Este encuentro ha generado polémica debido a que Quispe mantiene una relación sentimental con la influencer Cielo Berríos, con quien tuvo a su primer hijo el año pasado. Mejía reveló que el futbolista intento ‘callarla’ al hacerle firmar un acuerdo confidencial en la que debía negar conocerlo.

Paralelamente le compró pasajes en 10 ocasiones para que viajará a México con el fin de reencontrarse con él, todo mientras le ocultaba su relación con Cielo Berríos. A medida que los detalles del encuentro se hacían públicos, los usuarios en las redes no solo se sorprendieron de que un jugador disciplinado como Quispe le habría sido infiel a su pareja, sino también por la marcada diferencia de edad que hay el futbolista y Olenka Mejía, exsaliente de Jefferson Farfán.

¿Cuál es la peculiar diferencia de edad entre Piero Quispe y Olenka Mejía?

La diferencia de edad entre Piero Quispe y Olenka Mejía también ha sido motivo de comentarios. El futbolista nació el 14 de agosto de 2001, por lo que tiene 23 años. Por otro lado, según información obtenida de sus redes sociales, la modelo y abogada nació el 16 de octubre de 1996, teniendo actualmente 28 años. Esto indica una diferencia de cinco años entre ambos

​La presunta relación entre ambos ha captado la atención de muchos debido a las recientes declaraciones de Mejía sobre su vínculo con el deportista. Según la modelo, mantuvieron una relación formal desde julio hasta noviembre de 2022. Posteriormente, Quispe habría intentado retomar el contacto con ella en febrero y marzo de 2023, invitándola a partidos y ofreciéndole viajes a México, donde él reside actualmente. Durante este período, Mejía afirmó desconocer que Quispe mantenía una relación con Cielo Berríos.

Olenka Mejía niega que haya tenido relaciones con Piero Quispe en hotel

Luego de Magaly Medina revelará audios en los que Piero Quispe le decía a Olenka Mejía que la extrañaba y que se encontrarían en una habitación del hotel ‘La costa del sol’ la noche del 26 de marzo, la modelo aseguró que no tuvieron relaciones y que, según ella, el futbolista le pidió disculpas por ocultarle su relación con Cielo Berríos

“Hemos hablado, ese día no pasó absolutamente nada, duramos dentro de la habitación 15 minutos. Yo no te creo ni mier**, eres un mentiroso y el huev** me dijo: ‘Sabes qué, Olenka, dame tu cuenta, voy a devolverte lo que has pagado porque yo soy un caballero’”, contó la también abogada.