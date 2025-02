El reconocido chef peruano Giacomo Bocchio, conocido por su participación en ‘El Gran Chef Famosos’, se encuentra en el ojo de la tormenta tras pronunciarse en contra del aborto en una reciente entrevista para el podcast ‘Restaura2’. Sus afirmaciones ocasionaron un encendido debate en redes sociales, donde sus palabras han sido aplaudidas por algunos sectores conservadores y fuertemente criticadas por quienes consideran que su postura es extremista.

Durante la conversación, Bocchio no solo reafirmó su posición provida, sino que también expresó su descontento en lo que respecta a la identidad de género y los baños inclusivos. Estas declaraciones han avivado una discusión que trasciende el ámbito gastronómico y coloca al chef en el centro de una controversia política y social.

Giacomo Bocchio se pronuncia en contra del aborto

Durante su participación en un podcast, Bocchio sostuvo que la vida comienza desde la concepción y que no está de acuerdo con la idea de permitir el aborto en ninguna circunstancia. “Hay que entender que hay dos vidas en el cuerpo de una madre gestante, desde el momento de la concepción”, expresó tajantemente.

El chef señaló que la sociedad ha normalizado el aborto hasta el punto de convertirlo en una opción aceptable, lo que considera un grave error. “Si vivimos en una sociedad que hace que las madres maten a sus hijos, estamos empezando desde un punto de partida terrible”, afirmó. Asimismo, defendió la necesidad de una “batalla cultural” para frenar esta tendencia y reforzar valores que, según su perspectiva, se han ido perdiendo con el tiempo.

En sus declaraciones, Bocchio mencionó que el aborto forma parte de una crisis moral y que el ser humano no debería tener el derecho de decidir sobre la vida de otro. “Los hijos de Dios no podemos estar de acuerdo con la muerte. Ni siquiera puedo estar a favor de la pena capital. Quién es uno para decir quién vive y quién muere”, manifestó, reafirmando su convicción provida.

Redes sociales reaccionan a la posición de Giacomo Bocchio

Las declaraciones del chef no tardaron en generar reacciones en redes sociales. Mientras que algunos respaldaron su postura, con comentarios como “No podemos estar de acuerdo con la muerte”, “cada quien tiene su punto de visa y hay que respetarla”, “total apoyo”, “siempre digo que es mejor cuidarse a llegar a eso”, una gran cantidad de usuarios cuestionaron su falta de empatía con casos complejos, como embarazos producto de violaciones o aquellos que ponen en riesgo la vida de la madre.

“'Yo aprecio mucho a Giacomo, pero en esos temas la principal opinión es de la mujer, hay casos graves en los que sí es necesario el aborto. No saben las historias de las mujeres que a veces tienen que abortar. ¿Quién es uno para que decida qué hacer con mi cuerpo y con lo que hay dentro de él? ¿Una violación a una niña es natural? En esto si no estoy de acuerdo, por desgracia no hay suficientes psicólogos o son caros para atender a las mujeres que necesitarían al tener un hijo. Si el bebé nace en un ambiente donde no hay amor, nada bueno va a salir y en un futuro sería un peligro para la sociedad. ¿Qué hace este hombre hablando sobre la decisión de la mujer, poniéndolas como "asesinas", solo revela su retroceso y falta de empatía con las mujeres", fueron algunas de las opiniones en contra en TikTok.

Giacomo Bocchio rechaza los baños inclusivos

Además de pronunciarse contra el aborto, Bocchio también mostró su oposición a los baños inclusivos, argumentando que afectan los derechos de las mujeres. Citó como ejemplo la señalización del baño femenino en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que permite el acceso a todas las personas con identidad femenina.

Para el chef, esta medida representa un riesgo para la seguridad de mujeres y niñas. “¿Dónde están los derechos de mi sobrina, mi hermana, madre y esposa? ¿Dónde está su derecho a usar un baño con tranquilidad, sin la posibilidad de que un hombre ingrese?”, cuestionó en el podcast.