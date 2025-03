El 26 de marzo, Christian Cueva se mostró visiblemente molesto cuando las cámaras de 'Magaly TV, la firme' lo abordaron en plena calle mientras salía acompañado de Pamela Franco. El futbolista, quien se encontraba en un momento relajado, reaccionó con evidente irritación al ser interrogado sobre su aún esposa, Pamela López, y su posible relación con el salsero Paul Michael de Combinación de la Habana.

El reportero de Magaly Medina no dudó en preguntar: “¿Has visto las imágenes de Pamela López con un chico de ‘La Combinación de la Habana’? ¿Algo que decir sobre eso?”. Ante la pregunta, Cueva no solo evitó dar detalles, sino que se mostró furioso.

La reacción de Christian Cueva

La tensión entre el reportero y Christian Cueva fue palpable. Ante la pregunta sobre su aún esposa y el vínculo de ella con Paul Michael, Cueva respondió con irritación. “No hermanito, nada. No tengo nada que decir. Me sigues haciendo la misma pregunta. ¿Ahora puedo irme?”, expresó visiblemente enfadado. Su actitud sorprendió a todos, ya que en lugar de mantenerse calmado o diplomático, el futbolista se mostró furioso y decidió retirarse rápidamente del lugar.

La situación no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien, como es habitual en su programa, no tardó en comentar sobre el incidente. “Vaya, un poco más le pega. Otro día hay que ir con chaleco antibalas… si las miradas mataran, hace rato estaríamos muertos”, dijo la conductora, haciendo referencia a las intensas miradas de enojo que 'Aladino' dirigió hacia las cámaras.

Pamela López y su nuevo saliente Paul Michael

El incidente ocurrió debido a las recientes imágenes que han circulado en las redes sociales, donde se observa a Pamela López junto al cantante Paul Michael. Ambos fueron captados en una discoteca mostrándose muy cariñosos y sin ocultar su cercanía, lo que generó rumores sobre una posible relación amorosa. En los videos y fotos, se les ve dándose besos y gesticulando de manera romántica frente a otros asistentes.

Aunque Pamela López aún no ha confirmado oficialmente que está en una relación con Paul Michael, el salsero no ha dudado en expresar su afecto públicamente. En una de sus publicaciones en redes sociales, el cantante escribió: “Ay Dios mío Pam. Cosita linda, cosita bien hecha. Me tienes (derritiendo)”, lo que deja en claro para muchos usuarios que existe una fuerte conexión entre ambos, aunque aún no se haya hecho un anuncio formal sobre su relación.