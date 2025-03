La influencer Alexandra Díaz rompió su silencio y reveló detalles de las conversaciones que tuvo con la esposa de Roberto Guizasola. Según su testimonio en 'Magaly TV, la firme', la joven fue contactada en dos ocasiones por la pareja del exfutbolista, quien buscaba confirmar su relación extramarital. Sin embargo, la joven de 21 años aseguró que negó cualquier vínculo con ‘Cucurucho’ por petición de él.

Este testimonio se da en medio de la polémica que involucra a la influencer y al exfutbolista, a quien denunció por abuso sexual, difusión de imágenes íntimas y violencia psicológica. Sin embargo, semanas después, Alexandra Díaz se retractó de su acusación, lo que generó especulaciones sobre una posible manipulación en el caso.

Alexandra Díaz cuenta tenso momento con la esposa de Roberto Guizasola

En su entrevista con Magaly Medina, Alexandra Díaz detalló el momento en el que la esposa de Roberto Guizasola la confrontó para exigirle respuestas sobre su relación con el exfutbolista. "He tenido conversaciones con ella, primero comenzó siguiéndome en redes sociales. Yo la seguí, luego le qué el seguimiento y allí empezó", relató.

Según Alexandra Díaz, en una de esas interacciones, la esposa del popular 'Galáctico' le escribió directamente desde el teléfono del exjugador para preguntarle si lo conocía. "Le abrió el celular a él y me empezó a hablar", narró la influencer. Además, aseguró que en ese momento la mujer le insistió en que no negara la relación: "Que no lo niegue, que le conteste el teléfono y tantas cosas", agregó.

Sin embargo, Alexandra Díaz confesó que se negó rotundamente, ya que Roberto Guizasola le habría pedido que lo hiciera. "Me negué, le dije que no lo conocía y que se estaba equivocando. Luego, él me decía: 'Dile esto, dile lo otro'", reveló la influencer, exponiendo la presunta manipulación que sufrió.