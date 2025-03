Según los mensajes mostrados en ‘Magaly TV, la firme’, la madre de Alexandra Díaz le suplicó a Roberto Guizasola que se aleje de su hija y no le ocasione más daño, dejando en evidencia que la joven habría sufrido emocionalmente con el amorío que tuvieron.

Incluso, al inicio de sus mensajes, la madre de Alexandra Díaz le dejó muy en claro a Roberto Guizasola que no está de acuerdo con el tipo de relación que tiene con la joven, por lo que lo sentenció de la siguiente manera: “Usted la utiliza y la ha hecho su amante”.

Los mensajes que mandó la madre de Alexandra Díaz

Este lunes 24 de marzo, el programa ‘Magaly TV, la firme’ compartió los mensajes que tuvo la madre de Alexandra Díaz con Roberto Guizasola, donde mostró su total desacuerdo con la relación que tuvieron, ya que el exfutbolista está casado.

“No estoy de acuerdo con el tipo de relación que lleva con mi hija. Es una chica inmadura, con sus defectos, como toda persona, que se deja llevar por sus emociones y no sabe lo que quiere. Busca llenar los vacíos que tuvo en su vida con una persona 20 años mayor, con hijos y esposa”, señaló en un principio.

Asimismo, la madre de Alexandra Díaz se quejó con Roberto Guizasola por la forma en que habría tratado a la joven cuando estaban juntos. “Usted la utiliza y la ha hecho su amante. He escuchado la forma grotesca y valentonesca con la que se expresa con ella. Como padres, jamás la tratamos así. Para usted no hay respeto. Ella no tiene frenos, se deja llevar por el momento. Mala no es”, añadió al respecto.

¿Hubo agresiones físicas?

Durante los mensajes, Magaly Medina resaltó que la madre de Alexandra Díaz fue testigo directa de estos episodios entre Roberto Guizasola y la joven influencer.

“Le he dicho mil veces que se dé a respetar y no permita agresiones verbales ni físicas y se valore como mujer. A mí nadie me lo contó, yo lo escuché. También estoy enterada sobre las llamadas que le hacen continuamente para dejarla tensa, asustada y llorando. Me sorprendió la manera en la que la llevó a la notaría, prácticamente de madrugada y escondida (...) Lo único que le digo es: si le pasa algo y atentan contra su integridad física, el responsable será usted”, concluye en sus mensajes.