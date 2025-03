Después que Alexandra Díaz, la joven con la que fue ampayado Roberto Guizasola hace un par de semanas, se retractó en su denuncia contra el exfutbolista; se compartieron imágenes de ‘Cucurucho’ en su vivienda. Incluso el padre de la chica, reveló que el amigo de Jefferson Farfán habría tratado mal a su hija.

Este viernes 21 de marzo, el programa ‘Magaly TV, la firme’ presentó imágenes de Roberto Guizasola en la residencia de Alexandra Díaz, que corresponden al pasado mes de enero. La madre de la joven afirmó que el video captura un instante de tensión entre ambos, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales.

Padre de Alexandra Díaz hace fuerte acusación

En entrevista con un reportero de Magaly Medina, el padre de Alexandra Díaz detalló que se quedó sorprendido al enterarse que Roberto Guizasola iba a su hogar, pero al parecer no respetaba el espacio de la joven porque protagonizaban peleas.

“Me acabo de enterar que este señor también frecuentaba mi casa, aprovechaba para entrar a mi domicilio y ha faltado el respeto. Trataba mal a mi hija y eso es indignante, es de alguien sin escrúpulos. Tiene 40 años y se ha comportado como un patán”, señaló.

Asimismo, la madre de Alexandra Díaz dio a conocer la conversación que habría tenido con Roberto Guizasola: “Me pidió disculpas, me dijo que quería hablar con mi esposo, pero yo le dije que era casado, que qué quería hablar con nosotros. Le dije: ‘Respete a su esposa’”.

Madre de Alexandra Díaz lamenta la situación

Por otro lado, la madre de Alexandra Díaz no pudo evitar quebrarse al hablar sobre la situación de su hija, ya que le molestó que la joven haya firmado un documento donde se rectifica y asegura que Roberto Guizasola jamás la amenazó.

“Llora todos los días, me dice: ‘¿Qué hago?’. No estaba informada de ese comunicado que ha firmado. No sabía que estaba con esta persona firmando (....) me dice que ya no quiere hacernos daños y me pide disculpas. Como madre me duele toda esta situación que está pasando mi hija”, mencionó la madre muy apenada.