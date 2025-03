Alexandra Díaz volvió a acaparar la atención mediática tras su reciente aparición en el set de 'Magaly TV, la firme', donde reveló detalles inéditos sobre su relación con el exfutbolista Roberto Guizasola. En una entrevista con Magaly Medina, la creadora de contenidos de Onlyfans aseguró que el popular 'Cucurucho' le lloró y rogó que se retractara de las graves acusaciones que había hecho en su contra, incluyendo presuntas amenazas y agresiones. Según su testimonio, el exjugador incluso llegó a decirle “te amo” para convencerla de firmar un acta notarial en la que se desdice públicamente de todo lo que declaró anteriormente.

Esta sorprendente revelación ocurre días después del polémico ampay emitido por el programa de ATV el pasado jueves 13 de marzo, donde las cámaras captaron a Guizasola junto a Alexandra Díaz, una joven de 21 años que ya venía lanzando indirectas sobre su relación en redes sociales. Tras la difusión de las imágenes, la situación tomó un giro inesperado cuando Díaz firmó un documento notarial en el que afirmó que sus denuncias contra el exfutbolista nunca fueron reales y que todo se trató de declaraciones impulsivas producto de la frustración. “Todo lo manifestado nunca ha sido cierto”, se lee textualmente en el acta.

Mujer ampayada con Roberto Guizasola hace sorpresivas revelaciones

Durante su entrevista en 'Magaly TV, la firme' este miércoles 26 de marzo, Alexandra Díaz rompió su silencio y dio detalles sobre la polémica acta notarial que firmó para retractarse de sus denuncias contra Roberto Guizasola. La joven reveló que accedió a firmar dicho documento tras la presión emocional ejercida por el exfutbolista, quien le suplicó que lo hiciera apelando a sus sentimientos.

“En la 'Tía Boti' salió el rumor (de su relación) y él me dijo: ‘si tú me amas, firma esto, todo esto’. Yo le dije: ‘para que te quedes tranquilo lo voy a hacer, voy a firmar ese contrato’”, relató Díaz en conversación con Magaly Medina.

Sin embargo, Alexandra confesó que inicialmente no acudió a la cita con la intención de retractarse, sino para firmar un acuerdo de confidencialidad mutua. Según cuenta, fue el abogado de Guizasola quien le presentó el acta notarial con el contenido que desmentía las acusaciones previas. “Le digo: ‘¿estás consciente de lo que dice acá? Todo esto es mentira’. Pero como quería acabar con todo este tema, lo firmé, llorando lo firmé, hoja por hoja”, expresó visiblemente afectada.

La mujer ampayada con el exfutbolista también compartió que Guizasola le pidió que pensara en la relación que habían tenido y le confesó estar enamorado. “Él me dijo: ‘soy persona pública, por favor’. No se arrodilló, simplemente me decía: ‘piensa en lo que vivimos los dos, yo te amo’. De la impotencia, ya estaba llorando”, afirmó.