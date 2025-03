La relación de Selena Gomez y Benny Blanco parece estar llena de momentos especiales, aunque no siempre todo es perfecto. En 2024, Benny Blanco sorprendió a Selena con una emotiva propuesta de matrimonio, un gesto que, aunque lleno de amor, ocurrió en un momento que no fue precisamente el mejor para la artista.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco capturó la atención de sus seguidores y medios de comunicación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del espectáculo. Después de su compromiso en 2024, los fanáticos esperaban ver una rápida planificación de su boda, pero los detalles sobre su vida privada siguen siendo un misterio.Sin embargo, algo tan importante como una pedida de matrimonio puede no siempre transcurrir como se había imaginado, especialmente cuando se combinan las altas expectativas con el ajetreo del día a día.

¿Por qué Selena Gomez no se sentía bien el día que Benny Blanco le pidió matrimonio?

La pedida de matrimonio de Benny Blanco a Selena Gomez fue un evento esperado, pero no ocurrió bajo las mejores circunstancias. Aunque la propuesta de matrimonio fue, en esencia, un acto lleno de amor y emoción, la cantante admitió sentirse de “mal humor” ese día. En una entrevista, Selena explicó que estaba pasando por un día agotador debido a las intensas jornadas de promoción de su último álbum y otros compromisos laborales.

Por otro lado, la sorpresa de la pedida de matrimonio fue todo un esfuerzo de Benny, quien preparó una propuesta íntima y significativa. A pesar de los sentimientos de agotamiento de Selena, Benny supo cómo manejar la situación. Además, Selena aseguró que fue una sorpresa total, tanto así que le cambió su estado de ánimo en instantes.

¿Por qué Selena Gomez y Benny Blanco todavía no planean su boda si se comprometieron en 2024?

Aunque Selena Gomez y Benny Blanco están comprometidos desde 2024, la pareja no comenzó a planificar su boda. La razón principal detrás de esta demora es la apretada agenda de ambos. Selena, conocida por su trabajo como cantante y actriz, está involucrada en varios proyectos importantes, incluido el rodaje de la quinta temporada de Only Murders in the Building, mientras que Benny Blanco, productor y compositor de gran renombre en la industria musical, también tiene un calendario lleno de compromisos profesionales.

A pesar de que la planificación matrimonial aún está en pausa, Selena y Benny no tienen prisa. La pareja disfruta de su compromiso de una manera tranquila y natural, sin la presión de las expectativas externas. Selena declaró que su boda será "bastante informal", lo que sugiere que no desean seguir las convenciones tradicionales de una ceremonia de lujo. La pareja prefiere tomarse su tiempo y disfrutar de su relación antes de sumergirse en los preparativos matrimoniales.