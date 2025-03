Bella Ramsey, actriz de 'The Last of Us', revela que fue diagnosticada con autismo mientras filmaba

Bella Ramsey comenzó a interpretar a Ellie en The Last of Us en 2019, a los 12 años, destacándose por su interpretación profunda y auténtica del personaje. Foto: CadenaSER

El autismo, una condición que afecta la forma en que las personas interactúan con su entorno, es una parte fundamental de la vida de Bella Ramsey, quien se sintió cómoda compartiendo esta experiencia con el público. En un ámbito donde la visibilidad y la inclusión son cada vez más valoradas, la decisión de la actriz de abrirse sobre su condición refuerza la importancia de la aceptación y la comprensión.

En una reciente entrevista con British Vogue, la joven actriz británica compartió que fue diagnosticada con autismo durante la filmación de la primera temporada de la serie de HBO. Este diagnóstico, aunque reciente, es una parte esencial de su identidad y su forma de percibir el mundo.

¿Qué opinión tiene Bella Ramsey y cómo se siente acerca de tener autismo?

Durante el rodaje en Canadá, un miembro del equipo, que tenía una hija autista, sugirió que Ramsey podría tener características similares. Esta observación la motivó a buscar un diagnóstico formal, el cual confirmó que era autista. La actriz explicó que esta revelación fue liberadora, ya que le permitió ser más honesta consigo misma y con los demás.

Ramsey compartió que el autismo le ha ayudado a desarrollar habilidades de observación cruciales para su carrera. "He aprendido a observar a las personas y a estudiar sus interacciones. Esto me ha permitido mejorar en mi trabajo como actriz", comentó. Además, señaló que el hecho de ser autista le proporciona una mayor comprensión de las emociones y el comportamiento de quienes la rodean, algo que le benefició al interpretar a un personaje tan complejo como Ellie, quien, a pesar de sus luchas, es fuerte y emocionalmente rica.

En cuanto a su experiencia personal, la actriz mencionó cómo, desde pequeña, se sintió fuera de lugar en muchas situaciones sociales, especialmente en el entorno escolar. Sin embargo, ser diagnosticada con autismo le ha permitido aceptar sus diferencias y no tratar de encajar en un molde que no le correspondía. "No hay razón para que la gente no lo sepa", declaró con firmeza.

El papel de Bella Ramsey en la segunda temporada de 'The Last of Us'

Tras la revelación de su diagnóstico, Bella Ramsey se prepara para retomar su icónico papel como Ellie en la segunda temporada de 'The Last of Us'. La exitosa serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, se adentrará en nuevos territorios narrativos, y el personaje de Ellie jugará un papel aún más crucial.

El autismo de Bella Ramsey puede aportar una nueva dimensión a su interpretación, ayudándola a conectar de manera más profunda con el personaje y, posiblemente, influir en su manera de abordar las emociones complejas que Ellie enfrenta en la trama. A pesar de las dificultades que enfrentó como persona con autismo, Ramsey destacó que este aspecto de su vida no solo no le ha limitado, sino que ha enriquecido su capacidad de empatizar y entender mejor las diversas capas de un personaje tan desafiante.