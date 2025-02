La Casa Blanca responde a video de Selena Gómez con polémico mensaje: "No sabes por quién lloras"

En días recientes, la actriz y cantante Selena Gómez compartió un video en sus redes sociales donde, entre lágrimas, expresaba su profunda preocupación por las deportaciones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Este mensaje, que rápidamente se viralizó, generó diversas reacciones, incluyendo una respuesta directa y controvertida por parte de la Casa Blanca.

La administración del presidente Donald Trump no tardó en replicar. A través de sus cuentas oficiales, difundió un video en el que madres de víctimas de crímenes cometidos presuntamente por inmigrantes indocumentados cuestionan la sinceridad de Gómez y defienden las políticas migratorias actuales. Este intercambio ha avivado el debate sobre la inmigración y el papel de las figuras públicas en temas políticos.

¿Cuál fue la respuesta de la Casa Blanca a Selena Gómez?

La reacción de la Casa Blanca se materializó en un video titulado "Madres de Víctimas de Inmigrantes Ilegales ATACAN a Selena Gómez: No Lloraste por Nuestras Hijas". En este material, se intercalan fragmentos del mensaje de Selena Gómez con testimonios de tres mujeres cuyos hijos fueron asesinados, supuestamente, por personas indocumentadas. Una de ellas, Alexis Nungaray, comenta: "Ver ese video, en realidad, hace difícil creer que sea genuino y real, porque ella es actriz". Otra madre, Tammy Nobles, añade: "Estoy tan feliz de que Trump haya ganado. Me alegra tanto que este sea uno de los primeros proyectos de ley para ayudar con la inmigración".

El video busca contrarrestar la narrativa presentada por Gómez, enfatizando el dolor de las familias afectadas por crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados y respaldando las medidas implementadas por la administración Trump. Esta respuesta oficial ha generado una ola de comentarios en la dicha cuenta gubernamental sobre la política migratoria en EE. UU.

¿Qué dijo Selena Gómez en su video borrado sobre las deportaciones de Trump?

En su video, que fue eliminado poco después de su publicación, Selena Gómez, de ascendencia mexicana, compartió su angustia por la situación de los inmigrantes. "Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo", dijo la artista, reflejando su preocupación por el bienestar de las comunidades afectadas.

A pesar de que su mensaje fue bien recibido por muchos, también atrajo críticas. Algunos cuestionaron la autenticidad de su mensaje, sugiriendo que su plataforma estaba siendo utilizada para influir en la opinión pública sobre la inmigración ilegal.