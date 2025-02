The Hollywood Reporter

Karla Sofía Gascón ha sido disculpada tras la polémica o, por lo menos, tiene una oportunidad para volver a hablar con la prensa representando a la película Emilia Pérez que, con 13 nominaciones, lidera las categorías de los Óscar 2025.

“No sé muy bien cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta”, dijo a The Hollywood Reporter la actriz nominada a una estatuilla. “Estoy agradecida con todos los que han creído en mí: con Netflix, la productora y mis colegas. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años”.

Después de que se revelaran varios ‘tuits’ con mensajes de tintes racistas y xenófobos, Gascón sostuvo que estaba siendo malinterpretada; además, cuestionó al equipo de la película brasileña Aún estoy aquí. Revistas como Variety difundieron los comentarios despectivos que hizo entre el 2020 y 2021 y, lejos de aclarar su postura, se disculpó, pero concedió una entrevista por la que fue cuestionada.

“He luchado y he apoyado siempre, por supuesto, a las personas negras; es la causa con la que más me siento identificada porque es un pueblo que ha sido masacrado y violentado. No voy a renunciar a mi nominación”, declaró en ese entonces a CNN. La actriz terminó cancelando su cuenta en X (antes Twitter).

En ese momento, Emilia Pérez competía por los votos de los miembros de la Academia. “Fue un buen año para el cine... es justo decir que Emilia Pérez fue la peor de las nominadas a mejor película”, declaró a Variety uno de los votantes.

Gascón ha pasado a la historia de los Premios Óscar como la primera actriz trans en ser nominada, pero quedó fuera de las últimas premiaciones. Tras ser separada de la campaña de promoción de la cinta, no asistió a los SAG ni a los BAFTA, a pesar de ser la primera artista trans en ser nominada en Inglaterra.

Según revela The Hollywood Reporter, está confirmada su asistencia a la ceremonia de los Premios Óscar. Netflix, que tiene los derechos de transmisión de la película, está cubriendo sus gastos de viaje a Los Ángeles para estar en la gala de este domingo. “Es habitual que los estudios cubran los viajes de sus nominados”, señalan. Sin embargo, no está confirmado si estará en la alfombra roja o si compartirá con sus compañeras de reparto Selena Gomez y Zoe Saldaña.

Para la prensa de Estados Unidos este ha sido un escenario atípico para una protagonista, sobre todo, del filme más nominado de la temporada, pero la polémica no estuvo lejos de las ediciones de los últimos años. En The New York Times creen que se trata de una tendencia. “Es el ejemplo más reciente y llamativo de una tendencia que se ha acelerado este año, en la que los estrategas de los premios que solían influir en las contiendas con campañas sutiles y específicas se han visto sorprendidos por controversias que se originan en internet y que rápidamente se les van de las manos".