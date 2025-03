Los Jonas Brothers regresan a Chicago para celebrar su aniversario 20 con un show en Wrigley Field: cuál es la fecha elegida

Los Jonas Brothers han anunciado una gira especial para conmemorar sus 20 años de trayectoria musical, incluyendo una presentación en el emblemático Wrigley Field de Chicago. Este concierto forma parte de su tour “JONAS20: Living the Dream”, que recorrerá diversas ciudades de Norteamérica y ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

El tour incluirá 43 presentaciones, destacando 10 shows en estadios icónicos como Wrigley Field, MetLife Stadium en Nueva Jersey y Fenway Park en Boston. “Estamos sumamente emocionados de salir de gira y celebrar 20 años de música”, expresaron los Jonas Brothers en un comunicado. “Nuestros fans nos han acompañado en cada capítulo, y esta gira es nuestra forma de honrarlos, los recuerdos que hemos creado y los que crearemos juntos.”

Los Jonas Brothers celebran su aniversario 20 y anuncian concierto en Chicago

La gira conmemorativa promete ser un recorrido por la evolución musical de la banda. El espectáculo incluirá segmentos dedicados a proyectos paralelos como Nick Jonas & the Administration, las carreras solistas de Nick y Joe Jonas, y la energía de DNCE. La culminación será una presentación de los éxitos más emblemáticos de los Jonas Brothers, ofreciendo a los asistentes una experiencia completa de su legado musical.

Además, el DJ Marshmello se unirá al grupo en 10 de las fechas de la gira, incluyendo la presentación en Wrigley Field. Ambos artistas han colaborado anteriormente en temas como “Leave Before You Love Me” y “Slow Motion”, por lo que se espera que estas canciones formen parte del repertorio en vivo. La banda Boys Like Girls también se sumará al cartel en Chicago, enriqueciendo aún más la propuesta musical de la noche.

¿Cuál es la fecha del concierto de los Jonas Brothers y cómo adquirir las entradas?

El concierto en Wrigley Field está programado para el martes 26 de agosto de 2025. Los fanáticos interesados en asistir pueden registrarse para la preventa de boletos a través del sitio web oficial de los Jonas Brothers hasta el miércoles 26 de marzo. La venta general de entradas comenzará el viernes 28 de marzo.

Las entradas estarán disponibles en plataformas reconocidas como Live Nation y Ticketmaster. Se recomienda a los seguidores adquirir sus boletos con anticipación, ya que se espera una alta demanda debido a la relevancia de la gira y la popularidad de la banda.

Los precios de las entradas variarán según la ubicación en el estadio y los paquetes especiales que se ofrezcan. Para obtener información detallada sobre precios y opciones disponibles, es aconsejable visitar las páginas oficiales de venta de boletos. ​

Además de los Jonas Brothers, el Wrigley Field albergará otros conciertos destacados durante el verano de 2025, incluyendo presentaciones de Post Malone el 22 de mayo y Stray Kids el 26 de junio, consolidándose como un epicentro musical en la ciudad.