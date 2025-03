Lollapalooza Chicago 2025 anuncia lineup con Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Tyler, The Creator y TWICE: fechas y entradas

El Lollapalooza Chicago 2025 promete una experiencia inolvidable para los amantes de la música. En esta nueva edición, el evento contará con una de las alineaciones más emocionantes hasta la fecha, según la página oficial de Lollapalooza. Con la participación de grandes artistas internacionales como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Tyler, The Creator, TWICE, Cage The Elephant, Korn y más.

Además de los nombres confirmados, el Lollapalooza Chicago 2025 se caracteriza por su diversidad de géneros y su capacidad para atraer a miles de personas de diferentes partes del mundo. El evento se celebrará en el icónico Grant Park de Chicago, un lugar emblemático para quienes asisten año tras año.

Fechas del Lollapalooza Chicago 2025

El Lollapalooza Chicago 2025 regresa con toda su magnitud del 31 de julio al 3 de agosto, en el siempre popular Grant Park, un espacio que ha sido testigo de innumerables ediciones del festival. Durante estos cuatro días, los asistentes disfrutarán de los mejores artistas de diversos géneros musicales.

La cita está marcada para finales de julio, lo que garantiza un clima perfecto para vivir la experiencia al aire libre. Las fechas elegidas permiten a los fanáticos de todas las edades disfrutar de una amplia variedad de actuaciones en un evento que siempre marca tendencia en la escena musical internacional.

¿Cómo conseguir entradas para el Lollapalooza Chicago 2025?

Si eres de los que espera ansiosamente el momento para adquirir entradas para el Lollapalooza Chicago 2025, te alegrará saber que habrá una oferta especial para los primeros en preinscribirse. Las entradas más económicas estarán disponibles por solo una hora, desde las 10:00 a. m. del 20 de marzo. Los fanáticos interesados deben preinscribirse previamente en la página oficial de Lollapalooza para obtener acceso a esta oferta exclusiva.

A partir de las 11:00 a. m. del mismo día, se abrirá la venta general, con precios más altos. Para aquellos que solo estén interesados en asistir a uno o dos días del festival, las entradas estarán disponibles en una fecha posterior.

Lineup para el Lollapalooza Chicago 2025

El Lollapalooza Chicago 2025 no decepciona con su alineación, la cual ya ha sido confirmada por la página oficial del festival. Grandes nombres de la música estarán presentes, destacando figuras como Sabrina Carpenter, quien ha logrado consolidarse como una de las artistas más populares del momento, y Olivia Rodrigo, quien ha arrasado con sus éxitos a nivel global. Además, Tyler, The Creator, uno de los artistas más innovadores de la actualidad, también formará parte del cartel.