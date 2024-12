El pasado 29 de diciembre, el vuelo 2216 de Jeju Air que viajaba desde Bangkok a Muan, Corea del Sur, sufrió un devastador accidente al aterrizar fuera de la pista, dejando un saldo de 179 fallecidos. Este hecho trágico ha llevado al gobierno surcoreano a declarar un período de luto nacional de siete días.

La industria del entretenimiento ha respondido rápidamente con una paralización general de actividades y eventos programados. Los principales artistas y agencias del k-pop han mostrado solidaridad al posponer actividades promocionales, lanzamientos y programas televisivos para honrar a las víctimas y sus familias.

Artistas k-pop mandan sus condolencias y posponen actividades

BTS, Stray Kids, SEVENTEEN e IVE son solo algunos de los grupos que han anunciado el aplazamiento de actividades programadas. BIGHIT MUSIC, la agencia de BTS, emitió un comunicado expresando su pesar y confirmando la posposición del contenido relacionado con el cumpleaños del miembro V, previsto para el 30 de diciembre. "Oramos por las almas de quienes fallecieron en el accidente aéreo y enviamos nuestras más profundas condolencias a las familias en duelo", declaró la agencia.

Stray Kids también anunció el retraso en el lanzamiento del video musical 'As We Are' del miembro Seungmin, mientras que SEVENTEEN confirmó la posposición de los teasers de su nuevo sencillo 'Teleparty' y el contenido del cumpleaños de Joshua. Grupos como IVE y ZEROBASEONE siguieron la misma línea, suspendiendo actividades promocionales previstas para finales de diciembre.

Comunicado de BTS. Foto: difusión/BigHit

Cambios en la programación televisiva tras el accidente

Las cadenas de televisión surcoreanas también han ajustado su programación en respuesta a la tragedia. MBC canceló los premios MBC Entertainment Awards 2024 y pospuso el último episodio de 'The King of Mask Singer'. Por su parte, KBS retiró de su parrilla programas populares como 'Gag Concert' y '2 Days & 1 Night', mientras que SBS anunció que 'Inkigayo' y 'Running Man' no se emitirán temporalmente.

La industria del k-pop se solidariza con las víctimas

El impacto de la tragedia ha resonado profundamente en la industria del entretenimiento. AleXa, cantante solista que viajó el mismo día desde Bangkok, aclaró en redes sociales que no estaba en el vuelo siniestrado y expresó su apoyo a las familias afectadas. "Mi corazón está con todas las víctimas y sus familias. Qué accidente tan horrible", compartió en una publicación.

Otros artistas como EVERGLOW, WEi, y VIVIZ también han reprogramado actividades mientras ofrecen sus condolencias. Las agencias han enfatizado la importancia de respetar el período de duelo y priorizar el bienestar emocional de sus fans y equipos de trabajo.