Yahaira Plasencia causó sorpresa al declarar que no volverá a hablar de Jefferson Farfán, luego de que el exfutbolista oficializara su relación con Xiomy Kanashiro. A pesar de su decisión, su nombre continúa vinculado al de la nueva pareja, ya que muchos aún la recuerdan por su pasado con la ‘Foquita’. Por ello, la salsera sigue siendo consultada sobre temas relacionados a su expareja y su nuevo amor.

En una reciente entrevista con Edson Dávila, Yahaira fue interrogada sobre el debut televisivo de Xiomy Kanashiro como conductora. Plasencia no evitó el tema y confesó que ha visto algunos fragmentos del programa en redes sociales. “No soy ajena a lo que sale en televisión porque todo te lo cuenta TikTok”, comentó, dejando entrever que está al tanto del contenido que circula.

Yahaira Plasencia opina sobre el debut televisivo de Xiomy Kanashiro

Este jueves 20 de marzo, se estrenó un nuevo episodio del pódcast 'Edson pa' que más' con la cantante Yahaira Plasencia. Durante la entrevista con el popular 'Giselo', le preguntaron su opinión sobre el reciente debut de Xiomy Kanashiro como conductora de televisión. La salsera confesó que, aunque no ha visto el programa completo, sí ha visualizado algunos clips a través de redes sociales. “No soy ajena a todo lo que sale en televisión porque te lo cuenta TikTok también, porque a veces no paro en mi casa porque paro chambeando un montón. No he visto todo el programa, pero he visto TikTok, me salían cositas de los influencers que hablan”, expresó.

Fue entonces cuando, Edson Dávila intervino para mostrarle un fragmento de ‘Zona musical’, programa donde Xiomy Kanashiro aparece como conductora. Fiel a su estilo, ‘Giselo’ no dudó en bromear diciendo que la pareja de Jefferson Farfán parecía una animadora infantil, desatando risas en el set.

Ante ello, Yahaira optó por mantener una postura relajada y aclaró que no hablará de terceros. No obstante, destacó que le desea lo mejor a quienes inician nuevos proyectos. “Amigo, yo te voy a decir la verdad, yo soy de las personas que le desea lo mejor a cada persona que emprenda nuevas cosas, no quiero hablar de nadie en específico y prefiero que sea así”, concluyó.

Yahaira Plasencia no quiere hablar más de Jefferson Farfán

Este jueves 20 de marzo, Yahaira Plasencia realizó un enlace con 'América hoy' desde Argentina, donde se encuentra para un nuevo proyecto musical. Durante la entrevista, le hicieron un comentario referente a su expareja Jefferson Farfán, a lo que la cantante de salsa aclaró que no quiere hablar de su pasado. “Ya no me mencionen nada que tenga que ver con mi pasado, porque está muerto, enterrado, y ya”, comentó la salsera.

Cuando Ethel Pozo comentó que Jefferson Farfán estaba enamorado y ya había hecho oficial su relación con Xiomy Kanashiro, Yahaira Plasencia se mostró contenta y respondió de forma contundente: “Qué bueno, porque ya no me van a preguntar nada de él, nada. Basta ya con ese tema”.