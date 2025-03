Después de la muerte de Paul Flores a causa de unos extorsionadores que dispararon contra el bus de Armonía 10 hace unos días, diferentes personajes del medio se han pronunciado al respecto, donde todos han hecho un llamado a las autoridades para que el caso de este músico no quede en el olvido. Fue así que Yahaira Plasencia también comentó sobre la muerte de ‘El Ruso’, mandando sus más sinceras condolencias a la familia.

Este miércoles 19 de marzo, Yahaira Plasencia confesó públicamente que también ha sido víctima de extorsión, lo que demuestra una vez más que hay mucha inseguridad en nuestro país. La cantante también lamentó el fallecimiento de Paul Flores.

Yahaira Plasencia expone que también recibió amenazas

En enlace en vivo con el programa ‘América hoy’, Yahaira Plasencia se pronunció sobre el ataque que vivió Armonía 10 el pasado 16 de marzo, que terminó con la vida de Paul Flores. Ante ello, la cantante denunció que también ha sido víctima de extorsionadores.

“Yo he cancelado muchas presentaciones por miedo, por temor a que pase algo. Me ha pasado, por supuesto, y yo me he quedado callada por miedo muchas veces, pero ahora creo que todos los colegas nos estamos uniendo en una marcha, Corazón Serrano, Armonía 10 y muchos artistas más para poder alzar nuestra voz y que ya cese toda esta violencia en nuestro país, cada vez estamos peor”, mencionó al inicio.

En esa misma línea, Yahaira Plasencia le mandó sus condolencias a la familia de Paul Flores ‘El Ruso’: “Desde aquí quiero mandar mis condolencias a la familia de Paul, a su hijo, a su esposa a sus padres, a los fanáticos de Armonía 10, a la orquesta. De verdad siento mucho lo que está pasando”.

Yahaira Plasencia hace un llamado a las autoridades

Por otro lado, Yahaira Plasencia aprovechó para hacer un llamado a las autoridades y exigir que tomen mayores medidas, para frenar la ola de extorsión que reciben los ciudadanos.

“Espero que cese lo que está pasando, ya tienen que poner mano dura las autoridades, supuestamente nos tienen que cuidar. Siento rabia, cólera por nuestro gobierno porque no hace absolutamente nada, lo digo abiertamente. Todos los peruanos estamos caminando con miedo”, finalizó tajantemente.