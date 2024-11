La conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a su audiencia en el último episodio de ‘Magaly TV: La Firme’ con un duro mensaje dirigido a Alexandra Venturo, empresaria y pareja del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, con quien además comparte una hija. El comentario de la ‘urraca’ surgió tras la publicación de un video en TikTok donde Venturo y Cuba hablan públicamente de sus problemas de pareja: ella le reprocha su frialdad, mientras que él muestra una actitud aparentemente indiferente.

Ante esta situación, Magaly no dudó en opinar sobre la relación y aconsejó a la empresaria de que termine su romance con Cuba. Según la presentadora, el comportamiento del futbolista demuestra que él no la ama.

Magaly Medina a Ale Venturo: “¿Qué haces con él?”

Magaly Medina comenzó su programa mostrando el video que Ale Venturo publicó en su TikTok, en el que se muestra frustrada y expone los problemas en su relación con el ‘Gato’ Cuba, exesposo de Melissa Paredes. “¿Qué haces con el 'Gato' Cuba? ¿Qué haces con él? Si él no es el hombre que esperabas, que querías, que soñabas”, dijo enérgicamente la presentadora en su programa de espectáculos.

Posteriormente, Medina le aconsejó a Venturo que ponga fin de manera definitiva a su relación con el futbolista, afirmando que las actitudes de Cuba evidencian una falta de amor y compromiso hacia ella. “Mana, date cuenta, ahí no es. Te diste cuenta de que él es frío, poco romántico, no es el proveedor que imaginabas. ¿Qué hacen juntos en la relación? Porque creo que ella ya vio que él no es. (…) Un hombre frío es un hombre que no está enamorado. (…) No la ama”, expresó.

Asimismo, la figura de ATV recordó como inició la relación entre Cuba y Venturo. “Tenemos que entender que esta relación empezó cuando él (Cuba) estaba decepcionado y triste porque le acababan de poner los cachos. Melissa Paredes le fue infiel de manera pública, lo cual es doblemente humillante. Él no tuvo tiempo de conocer a otras personas, de procesar su dolor y estar solo consigo mismo. Por eso inmediatamente se metió con Ale Venturo y tiempo después terminó embarazada”, comentó Magaly.

Ale Venturo le reprocha a su novio de no tener sentimientos

Ale Venturo y Rodrigo Cuba realizaron una transmisión en vivo en TikTok que rápidamente generó una ola de comentarios, ya que ambos decidieron hablar abiertamente sobre sus problemas de pareja. Durante la conversación, la empresaria de 31 años le reprochó al futbolista su actitud distante, a lo que él le contestó que su frialdad es consecuencia de experiencias difíciles que enfrentó en el pasado.

“En qué piensa si no te importa nada ni nadie, le digo caminando en el centro comercial y me dijo, si soy frío estando en una relación, imagínate soltero, no me importan los sentimientos de nadie, dijiste, no me interesan los sentimientos de nadie, si una flaca llora o no llora, si esto, si lo otro”, indicó Ale Venturo, quien recibió la siguiente respuesta de su pareja. “Soy romántico, pero uno tiene golpes en la vida que te hace ser un poco más frío de la cuenta”, indicó muy serio el popular ‘Gato’. Por esa razón, ella le volvió a reclamar. “Por favor, yo también he pasado por lo mismo”.