Ale Venturo, empresaria y pareja del futbolista Rodrigo Cuba, se mostró abierta y sincera durante una reciente entrevista en el programa 'No Somos TV'. En la conversación, se abordaron temas sensibles sobre su relación, incluyendo los polémicos ampays pasados del futbolista y la complicada situación que este tema provocó entre ambos.

¿Ale Venturo pondría las manos al fuego por Rodrigo Cuba?

La entrevista comenzó con un tema que ha sido de interés público: los ampayes que protagonizó Rodrigo Cuba en varias fiestas mientras Ale Venturo estaba embarazada de su hija. En aquel momento, el 'Gato' Cuba fue grabado bailando de manera coqueta con mujeres misteriosas, lo que generó especulaciones sobre la fidelidad del futbolista. A pesar de esto, la empresaria de comida sana decidió perdonarlo, y su relación parece haber superado esos momentos difíciles.

El punto culminante de la entrevista llegó cuando los conductores le preguntaron a la pareja si estarían dispuestos a "poner las manos al fuego" por el otro, en relación con la fidelidad y la confianza dentro de su relación.

Rodrigo Cuba fue directo en su respuesta, asegurando: "Yo sí, sin ningún problema". Luego, su comentario se dirigió a Ale Venturo, quien respondió: "Es que yo soy leal, pues". A pesar de la confianza que el futbolista expresó hacia su pareja, él añadió: "Yo siempre le he dicho. Yo siempre confío, ya si tú haces o no haces algo, tu problema si me entero. No me voy a matar la cabeza pensando si es o no es".

Sin embargo, la respuesta de Ale Venturo fue más cautelosa. Después de una breve pausa, la influencer se sinceró: "Yo creo que también, no ha sido fácil llegar al punto que estamos ahorita. Como dije antes, ha sido algo que él me tuvo que demostrar para hoy en día poder decir ya, sí, la confianza regresó".