La cantante Marisol se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de sus conversaciones con Christian Cueva, en donde se le nota muy cariñosa con el futbolista. Los chats han generado todo tipo de reacciones, incluyendo duras críticas por parte de Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes cuestionaron su actitud en televisión.

Lejos de quedarse callada, Marisol aprovechó su más reciente concierto este 14 de marzo en Blue Fiesta Total, para responder con todo. Desde el escenario, la cantante de cumbia lanzó fuertes mensajes dirigidos a ambas conductoras de 'América hoy', e incluso le dijo a Ethel Pozo que su presencia en la televisión se debe a su madre, desatando reacciones eufóricas en el público.

Marisol arremete contra Ethel Pozo tras críticas por chats con Christian Cueva

Durante su concierto, Marisol no dudó en lanzar fuertes palabras en contra de Ethel Pozo, señalando que ha tenido privilegios en la televisión gracias a su madre, Gisela Valcárcel. Con un tono irónico, la cantante de cumbia señaló que había una diferencia entre ambas, pues ella tuvo que trabajar desde muy joven para lograr todo lo que tiene hoy.

"A Ethel, qué suerte la tuya de haber tenido a una madre trabajadora que te haya dado un programa. Yo no tuve esa suerte, porque yo tuve que trabajar desde pequeña para tener lo que yo tengo ahora. Dale gracias a tu linda madre que te dio un programa", expresó con ironía la cantante, desatando la emoción del público, que reaccionó con aplausos y vítores.

En cuanto a las críticas de Janet Barboza, Marisol no se guardó nada y le respondió con fuerza: "Para decir a alguien que ha sido tal cosa, hay que tener pruebas, hay que demostrarlo. Pero yo sí puedo decir que jamás me sentaría en un sillón a decir, como tú, que he sido amante. Eso sí, debería darte vergüenza antes de hablar algo de mí, porque tú sabes cómo ha sido mi carrera".

Marisol negó haber tenido más que una amistad con Christian Cueva

Marisol fue abordada por la prensa tras la polémica generada por la difusión de sus mensajes con Christian Cueva en 'Amor y fuego'. La cantante de 'Gitana' restó importancia a las críticas y reafirmó que su relación con el futbolista fue solo de amistad.

Según informó el Trome, cuando le mencionaron la comparación que hizo Magaly Medina entre ella y Tilsa Lozano, la ‘Faraona de la cumbia’ se mostró serena y respondió: “No te preocupes, yo estoy bien”. Asimismo, al ser consultada sobre si la controversia la había afectado, fue categórica: “No, porque yo sé mi verdad”. Finalmente, al preguntarle si en algún momento su vínculo con Cueva superó la amistad, Marisol fue contundente: “Nunca”.