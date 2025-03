Nueva York en shock: Tony Buzbee renuncia a la defensa en las demandas contra Diddy

Tony Buzbee ha decidido retirarse como abogado en las demandas contra Puff Daddy en el Distrito Sur de Nueva York, una medida que marca un giro en la batalla legal entre el letrado de Texas y el rapero. Buzbee, quien presentó acusaciones por tráfico sexual, admitió ante la corte que no informó correctamente sobre su falta de autorización para ejercer en esa jurisdicción. La jueza Ronnie Abrams, encargada de supervisar los procedimientos, deberá determinar los próximos pasos. A pesar de su salida, el proceso legal continuará con otros representantes en Nueva York.

Aunque no puede litigar en el Distrito Sur, Buzbee sigue habilitado en el Distrito Este y conserva su licencia en el estado. Según el jurista, su admisión se retrasó debido a una queja presentada por Jay-Z en un caso paralelo. Pese a este obstáculo, continuará liderando litigios en otros territorios y prevé presentar nuevas denuncias en los próximos meses.

Buzbee se retira de las demandas contra Diddy en Nueva York, ¿Qué significa su salida para las víctimas y el futuro de los casos?

La disputa judicial entre Tony Buzbee y Diddy acaba de tomar un giro inesperado. El procurador de Texas se ha retirado de más de una docena de demandas por tráfico sexual presentadas contra Diddy en la Corte Federal de Nueva York. Buzbee explicó en los documentos judiciales que su salida se debe a la falta de aprobación para ejercer el ejercicio del derecho en esa región, lo que ha complicado su participación en las operaciones legales.

Este movimiento llega después de que Diddy expuso una solicitud el mes pasado, en la que argumentó que Buzbee no tenía derecho a presentar denuncias en su contra en el Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, a pesar de la salida de Buzbee, las querellas por el crimen de trata sexual continuarán, ya que las agraviados seguirán siendo representadas por abogados locales de Nueva York.

¿Cómo afecta la falta de autorización de Buzbee en Nueva York a la lucha contra Diddy?

El retiro de Tony Buzbee no solo está relacionado con su estatus de admisión, sino también con su reconocimiento de un error en juicio. En los papeles presentados ante la jueza Ronnie Abrams, Buzbee admitió que no informó al tribunal que no estaba certificado para practicar en Nueva York, lo que generó una distracción de la verdadera atención, las víctimas de Puff Daddy. “Cometí un error de juicio al no informarle que no estaba admitido en el Distrito Sur”, comentó Buzbee.

A pesar de su desvinculación de los casos federales, Buzbee no abandona la lucha legal contra Diddy por completo. El abogado continúa representando a los afectados en otros estados y ha confirmado que nuevos casos se interpondrán pronto en Nevada y California. “No es mi firma la que se retira, sino yo personalmente de algunos casos federales”, declaró Buzbee, quien también aclaró que sigue siendo letrista autorizado en el Distrito Este de Nueva York.