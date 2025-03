Duro golpe para los conductores de Nueva York: el 'impuesto Tesla' les cuesta hasta US$1.000 adicionales por mes

Los propietarios de vehículos eléctricos en Nueva York, en particular los conductores de Tesla, están experimentando un aumento considerable en sus gastos mensuales debido a un "nuevo impuesto" que les ha sido impuesto recientemente. Este “impuesto Tesla”, una medida fiscal implementada por el gobierno estatal, ha generado gran preocupación entre los conductores de autos eléctricos, quienes se ven obligados a afrontar costos adicionales que afectan su presupuesto mensual.

Este impuesto fue diseñado con el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en un estado que ha impulsado la transición hacia los vehículos eléctricos como una medida ambiental. Sin embargo, los resultados no son los esperados por los conductores, quienes ven cómo sus costos de propiedad se elevan considerablemente. Estos impuestos son significativos, con los propietarios de Tesla enfrentando un cargo adicional que puede superar los US$1.000 al mes.

¿En qué consiste el 'Impuesto Tesla' en Nueva York?

Los conductores de Tesla están enfrentando cargos adicionales exorbitantes por estacionar sus autos en garajes privados en toda la ciudad de Nueva York, con recargos “exóticos" aplicados a ciertos modelos, según fuentes de The New York Post. En los últimos años, los vehículos eléctricos han ganado terreno, pero a diferencia de los autos de gasolina, no contribuyen con impuestos sobre el combustible.

Las principales empresas de gestión de estacionamientos de la Gran Manzana están cobrando a los conductores cientos de dólares por el estacionamiento mensual, pero los propietarios de vehículos de lujo, eléctricos o de gran tamaño están cada vez más sujetos a recargos que pueden llegar hasta $1,000 adicionales por mes. Esta cantidad depende de varios factores, incluyendo el modelo del vehículo y su valor total.

Conductores de autos Tesla en Nueva York: ¿En cuánto aumenta la tarifa por modelo?

El aumento del impuesto varía según el modelo del vehículo. Los conductores de autos Tesla se enfrentan a diferentes cargas fiscales dependiendo de qué modelo posean. Sin embargo, esta norma aleja a los conductores que posean modelos estándar. Por ello, los conductores de modelos más ‘Exóticos´o ‘llamativos’ tendrán un recargo aparte de estacionamiento. A continuación, se presenta un desglose de los aumentos en los costos mensuales para los propietarios de Tesla en Nueva York, según Wynne Parking: