El exanimador de Armonía 10, ‘Gato’ Bazán, asistió al velorio de Paul Flores que se realizó en Piura, donde diferentes medios le consultaron sobre la lamentable muerte del cantante. Fue así como el exintegrante de la agrupación aprovechó para hacer un fuerte reclamo contra las autoridades, ya que no han tomado las medidas necesarias para frenar la delincuencia: “No tenemos gente idónea que nos represente”.

La orquesta Armonía 10, el pasado domingo 16 de marzo, sufrió un atentado a su bus mientras se dirigía a una presentación. Sicarios a bordo de una moto abrieron fuego y las balas hirieron a Paul Flores, lo que posteriormente provocó su muerte.

‘Gato’ Bazán lamenta la partida de Paul Flores

En una reciente entrevista con La Karibeña, Luis ‘Gato’ Bazán lamentó el fallecimiento de Paul Flores, cantante de Armonía 10, a causa de la delincuencia. El exanimador de la agrupación manifestó su descontento por la inseguridad que se vive en el país, por lo que no dudó en responsabilizar a las autoridades por no tomar las medidas correspondientes.

“No sé qué pasa con las autoridades, no sé qué pasa con nosotros que no sabemos elegir a las autoridades. No tenemos gente idónea que nos represente; cada quien tira agua para su molino y no es así”, manifestó fuertemente.

Asimismo, ‘Gato’ Bazán también recordó cómo se enteró de la muerte de Paul Flores, ya que la noticia lo tomó por sorpresa.

“Me enteré una hora y media después de su deceso. Me sentí muy triste, con emociones encontradas, porque no lo podía creer. Jamás pensé que el ‘Russo’ se iría tan rápido y de una manera tan abrupta y dolorosa”, agregó.

Exanimador de Armonía 10 destaca el legado de Paul Flores

Por otro lado, Luis ‘Gato’ Bazán se sintió conmovido por todo el cariño que el público le ha mostrado a Paul Flores en su velorio.

“Las primeras 48 horas fueron duras, pero reconfortantes por el logro que ha tenido en su carrera y su trayectoria como artista con el tema ‘El pendejerete’. Su casa está siendo visitada por hinchas y fanáticos del norte, centro, sur de Colombia y Ecuador. Para la familia y quienes hemos trabajado con él, esto nos llena de orgullo”, finalizó en su entrevista.