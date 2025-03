Piura: cientos dieron el último adiós a Paul Flores, ‘El Ruso’ de Armonía 10

Fuera de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Piura, decenas de personas con polos blancos gritaban al unísono: “¡Justicia!” o “¡Fuera, Dina!”. La multitud estaba a la espera de la salida del féretro de Paul ‘El Ruso’ Flores, vocalista de Armonía 10 asesinado el domingo 16 de marzo en la madrugada por un ataque extorsivo. El intérprete haría un último recorrido por las calles de su ciudad natal, en lo que fue denominado una marcha blanca por sus familiares y amigos.

La impotencia fue un sentimiento generalizado en todos los asistentes. “Ya no más muertes, estamos con el corazón destrozado” o “Dónde vas ahora estás inseguro, pero para el gobierno todo está bien”, fueron algunas de las frases más repetidas por los asistentes, quienes se mostraban iracundos y conmovidos por la muerte del artista.

Durante más de una hora y bajo un sol abrasador, la marcha recorrió toda la avenida Grau, subió por avenida César Vallejo y finalizó pasando el óvalo Cáceres. Junto a la carroza fúnebre se encontraban los familiares de ‘El Ruso’, así como figuras del espectáculo como Irvin Saavedra, compañero del fallecido cantante, o Leslie Shaw, con quien Paul Flores interpretó “El pendejerete”. También Luigui Carbajal, el ex Skándalo, quien se detuvo y lloró junto al vehículo durante algunos segundos.

Al recorrido se unieron de forma espontánea numerosos vehículos que se encontraban transitando las calles. Asimismo, los asistentes portaban pancartas con frases alusivas al pedido de justicia por la muerte del cantante y comerciantes vendieron desde globos hasta coloridas estampas con el rostro del intérprete fallecido.

“No puede ser posible que sigamos en esto. Nuestros hijos están muriendo, personas que trabajan a diario, que salen a buscarse el pan de cada día, no pueden tener una casa bonita o un carro porque al momento te están extorsionando. ¿Cómo las autoridades no van a conocer esta situación?”, aseveró un exaltado asistente minutos antes de culminar el recorrido.

¿Cuál fue el pedido de Christian Yaipén a las autoridades?

“Salimos a trabajar ahora y no sabemos si llegamos vivos a nuestras casas. Es bien triste, bien difícil lo que estamos pasando”, sostuvo entre lágrimas Christian Yaipén, quien llegó junto a su hermano Andy a la vivienda de Paul Flores la mañana de este miércoles.

Esta frase, que podría sonar trillada en otras circunstancias, adquirió un significado trágico al conocerse que los integrantes de la agrupación de cumbia lambayecana deben usar chalecos antibalas e inclusive, contratar francotiradores durante sus espectáculos debido a las constantes amenazas.

“Las autoridades deben hacer algo rápido, pero para ayer. No hacer propuestas populistas, como sacar a los militares, que no sirve de nada porque adentro de las casas están extorsionando gente. Hace dos años tiraron una granada, balazos a nuestra casa y no pasó nada”, sentenció Christian Yaipén.

Artistas denuncias extorsiones

El sepelio inició pasado el mediodía. Tanto los seres queridos del fallecido como los asistentes a la marcha fueron trasladados en más de cinco buses, algunos de los cuales pertenecían a agrupaciones como Armonía 10 o Son de Ríos. En el cementerio MAPFRE se colocaron enrejados desde donde los seguidores del cantante pudieron presenciar el entierro.

Desde este punto se corearon múltiples pedidos de justicia. Uno de ellos estuvo liderado por los miembros de la agrupación musical Alexander de Chiclayo, quienes viajaron desde la región vecina para unirse a la marcha blanca. Con voz conmovida, Diana Cumpén, dueña de la orquesta, contó que el año pasado, cuando recién iniciaban el proyecto musical, extorsionadores les pedían S/ 50.000 para no atentar contra sus vidas. “La Policía los capturó un viernes y para el lunes ya estaban libres por falta de pruebas”, narró Cumpen.

¿Con qué canción despidieron a Paul Flores 'El Ruso'?

En el lugar también se encontraba Carlos Soraluz, interprete de clásicos de Armonía 10 como “La duda”, quien recordó la llegada de ‘El Ruso’ a la agrupación, cuando tenía tan solo 17 años. En la línea de aquellos que lo quisieron y conocieron, aseguró que era un hombre “para el que no había tristezas”.

“Un chico con ganas de aprender y de crecer, con la humildad que siempre le caracterizaba. Cada integrante (de Armonía 10) ocupa un lugar que es difícil de llenar (tras su partida). Paul tenía lo suyo, alegre, carismático. Hay que continuar, pero no se olvida”, aseguró.

Los familiares y amigos de ‘El Ruso’ lo despidieron entonando “Que no daría”, el último tema que cantó Paul Flores en vida. “Te fuiste, sin decirme adiós, como se aleja el viento, dejando aquí en mi corazón profundo sentimiento (…) Que no daría por volverte a ver”.