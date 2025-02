Paolo Guerrero sorprendió al pedir matrimonio a Ana Paula Consorte en un estacionamiento de un centro comercial en Brasil. La modelo brasileña reveló la inesperada propuesta en el programa ‘Mande quien mande’, dejando sin palabras a la conductora María Pía Copello y a los demás presentes.

Ana Paula detalló que, aunque aceptó la propuesta, le hubiera gustado que la pedida de mano fuera más romántica y significativa. La modelo explicó que en el momento le dijo a Guerrero: "No aquí no se puede", pero el futbolista insistió, respondiendo: "No, ya pedí".

La reacción de María Pía al descubrir cómo Paolo le pidió matrimonio a Ana Paula

Durante la emisión del programa ‘Mande quien mande’, Ana Paula Consorte compartió detalles del inesperado momento en el que Paolo Guerrero se arrodilló para pedirle matrimonio. Según su relato, el futbolista hizo la propuesta en un estacionamiento luego de una jornada de compras junto a sus hijos.

Al escuchar la historia, María Pía Copello no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con un expresivo “¡Qué!”. La conductora, visiblemente desconcertada, comentó que esperaba una pedida de mano más elaborada. “Claro, Ana Paula le dijo: ponte de pie y me organizas mi pedida de una forma bonita”, agregó. Mario Hart y ‘La Carlota’ también se sumaron a la sorpresa, expresando que no podían creerlo.

¿Cuándo será la boda de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

A pesar de la propuesta de matrimonio, Ana Paula Consorte no ha revelado la fecha exacta de la boda. La modelo brasileña mencionó que, aunque está emocionada por su compromiso, espera que Paolo organice un evento más especial para celebrar su unión.

Cabe destacar que hace unos meses se especuló sobre una posible crisis en la relación de la pareja, sin embargo, con esta noticia han dejado en claro que siguen juntos y más unidos que nunca. De hecho, en un episodio pasado de su podcast, Ana Paula ya había insinuado su deseo de casarse con el delantero de Alianza Lima, preguntándole en tono juguetón: "¿Para cuándo el anillo?".