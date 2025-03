Yolanda Medina se encuentra en el centro de la polémica luego de recibir una carta notarial por parte de Marisol, quien la acusa de difamación. La 'Faraona de la Cumbia' tomó acciones legales tras las constantes declaraciones de Medina en diversos programas de espectáculos, donde se refirió a ella y a su presunta cercanía con Christian Cueva.

Ante esta situación, la líder de Alma Bella no se quedó callada y arremetió contra Marisol. "Deja trabajar al Poder Judicial", respondió tajante, dejando en claro que no piensa retractarse y restándole importancia a la carta notarial. Como se recuerda, ambas cantantes vienen arrastrando una rivalidad por años, la cual se ha intensificado en los últimos días tras las revelaciones de un posible romance entre la 'Faraona' y el futbolista Christian Cueva.

Yolanda Medina responde a carta notarial de Marisol

Este sábado 15 de marzo, Yolanda Medina sorprendió al publicar en sus historias de Instagram una foto de la carta notarial firmada por la cantante Marisol. En el documento, la 'Faraona de la cumbia' la acusa de difamación, posiblemente debido a sus constantes declaraciones en los últimos días en diversos programas de espectáculos.

Yolanda Medina parece haber tomado la situación con humor y tranquilidad, ya que incluso hizo referencia a los chats entre Marisol y Christian Cueva, en los que ambos presuntamente habrían coordinado un encuentro en el hotel Westin. Lejos de mostrarse preocupada por la carta notarial, la cantante dejó en claro que no teme a las acciones legales en su contra. "Otra vez tú, ¿no te cansas? Deja trabajar al Poder Judicial. Bueno la leeré con un cafecito en el Westin", escribió la cantante de cumbia en sus redes.

Yolanda Medina habría recibido carta notarial de Marisol. Foto: Instagram

Marisol rechazó encontrarse con Christian Cueva en hotel

El 25 de julio de 2023, Christian Cueva, quien aparentemente se encontraba hospedado en el hotel Westin, contactó a Marisol por WhatsApp en horas de la tarde para coordinar un encuentro. No obstante, la cantante rechazó la propuesta, argumentando que en ese lugar la conocían. Ante esto, el futbolista sugirió verse en su casa o en un departamento.

Sin embargo, Marisol respondió que no se encontrarían a solas, pues podrían dar pie a especulaciones y se meterían en problemas. "Sí, pero sola no podría ir. Podemos cenar algo en el 7 sopas o no sé, pero sola no puedo, yo estaré con mis 2 cantantes y mi asistente porque si nos ven solos imagínate el problema en que te meterías y me meterías", le explicó la cantante de cumbia.