El pasado domingo 16 de marzo, la orquesta Armonía 10 fue víctima de un atentado armado tras salir de una presentación en San Juan de Lurigancho, donde el cantante Paul Flores recibió dos balazos que acabaron con su vida. Charly Carmona lamentó su muerte, por lo que pidió a las autoridades que este caso no quede impune: “Que pongan mano dura para que esto ya se acabe. porque ahora tenemos miedo de salir a la calle”.

Durante una entrevista con ‘América hoy’, Charly Carmona contó los terribles minutos que vivieron tras el ataque al bus de Armonía 10, cuando fueron interceptados por dos sujetos a bordo de motos que empezaron a dispararles. Lamentablemente ‘El Ruso’ falleció mientras era trasladado al hospital Hipólito Unanue.

Charly Carmona sobre la muerte de Paul Flores

En una entrevista con el programa ‘América hoy’, Charly Carmona relató el ataque que vivió junto a sus compañeros de Armonía 10 cuando fueron interceptados por sicarios, que terminó con la vida de Paul Flores.

“El bus venía con las luces apagadas porque todos veníamos descansando. Nosotros reaccionamos en el segundo disparo y gritamos ‘al suelo’. Cuando empezamos a preguntar si todos estaban bien, Paul empezó a gritar de dolor y quejarse como un minuto, pensamos que era broma hasta que alguien dijo que estaba sangrando. Él perdió el conocimiento, entró en shock”, contó el músico.

En esa misma línea, Charly Carmona confesó que siempre recordará a Paul Flores con mucha estima: “Una persona muy buena, muy amable, muy alegre, con él no había problemas, todo eran risas y alegría”.

Charly Carmona pide justicia por Paul Flores

Por otro lado, el cantante de Armonía 10 hizo un pedido especial a las autoridades, tras la muerte de Paul Flores ‘El Ruso’.

“Yo no termino de asimilar su partida. Pedirle a nuestras autoridades que pongan mano dura para que esto ya se acabe porque ahora tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de mandar a nuestros hijos a comprar en la bodega de la esquina. Tenemos miedo de salir con el mejor de que quizá no vamos a regresar porque no hay esa seguridad. Pedirles medidas mucho más drásticas para los delincuentes”, finalizó.