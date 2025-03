En una pasada entrevista, Tilsa Lozano aclaró cuánto recibió por hablar de su relación con el exfutbolista Juan Manuel Vargas en el programa ‘El valor de la verdad’. Recordemos que en el 2013, la modelo se convirtió en el centro de atención al revelar detalles de su romance con el ‘Loco’ Vargas en el famoso sillón rojo.

La participación de Tilsa Lozano en el programa ‘El valor de la verdad’, generó gran revuelo mediático y especulaciones sobre la cantidad de dinero que recibió por exponer su vida privada. Fue así que en el pódcast ‘En portada’, la ex ‘Vengadora’ decidió aclarar el monto que se llevó por estar en el show.

¿Tilsa Lozano ganó algo extra por estar en ‘El valor de la verdad’?

Por muchos años se especuló que debido a la magnitud de ‘El valor de la verdad’ de Tilsa Lozano, ella se llevó una cantidad parte por sentarse en el famoso sillón rojo, para contar los pormenores de su relación con Juan Manuel Vargas. A pesar de que sus revelaciones fueron tan largas que tuvieron que dividirse en dos programas, la modelo aclaró que no recibió nada extra simplemente por aceptar contar su verdad.

Durante el podcast ‘En portada’, Tilsa Lozano hace un par de años aclaró que nunca recibió los S/50.000 aparte por su participación, sino que ese monto correspondía a lo que ganó por responder las 21 preguntas del programa. A pesar de esto, la modelo fue una de las mejores pagadas por haber estado en ‘El valor de la verdad’.

“No. Lo que pasa es que como mi programa se dividió en dos capítulos, la gente piensa que me pagaron el premio y la otra edición, pero me metieron la ‘yuca’, de hecho deberían haberme pagado por los dos capítulos, pero no. Me pagaron solamente el premio”, detalló.

¿Cuánto ganó Tilsa Lozano?

Durante su participación en el programa, Tilsa Lozano respondió a preguntas sobre Juan Manuel Vargas, como si él se había comportado como un cobarde con ella y si llegó a sentir que la amó. Asimismo, aclaró que solamente ganó los S/50.000 por responder correctamente las 21 preguntas.

“50 mil soles, pero era el premio. Es una leyenda urbana. Hecha la regla, hecha la trampa. Mi mánager debió poner que todo saliera en una edición, pero como estaba tan rico, lo dividieron. En ese momento, yo no pensaba en la plata”, sentenció.