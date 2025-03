El programa ‘La noche habla’, conducido por Laura Spoya, Tilsa Lozano, Ric La Torre y la influencer Tracy de Juanjuí, debutó el pasado lunes a las 11 de la noche y, desde su primera emisión, ha generado polémica debido a las indirectas entre sus presentadores.

En su más reciente edición, emitida el jueves 13 de marzo, dos de sus conductoras, la ex Miss Perú Laura Spoya y la exmodelo Tilsa Lozano, protagonizaron un tenso momento que ya se hizo viral en las redes sociales.

Laura Spoya y la acalorada conversación con Tilsa Lozano

Durante la última emisión de ‘La noche habla’, los conductores debatían sobre el escándalo de Christian Cueva y sus supuestas relaciones extramatrimoniales. En medio de la conversación, Tilsa Lozano comentó que Marisol habría desarrollado sentimientos por los mensajes que intercambió con el futbolista en WhatsApp. Sin embargo, Laura Spoya no dudó en interrumpirla con un contundente comentario que, según los usuarios en redes sociales, hizo eco del polémico pasado de Tilsa con el exjugador Juan ‘El Loco’ Vargas.

"Yo vi que ella (Marisol) estaba ilusionada", comentó inicialmente Tilsa Lozano. Sin embargo, Laura Spoya la interrumpió con una tajante respuesta que ha llamado la atención de muchos: "¿Y eso qué tiene que ver? Ilusiónate con alguien que no tenga esposa", le dijo la ex Miss Perú. Ante esto, la ‘exvengadora’ no se quedó callada y respondió con firmeza: "¿Pero si tienes a un mentiroso que te está diciendo 'no, no, no'?", elevando notablemente la voz. "No, a mí tampoco me engaña", sentenció Spoya, dejando claro su punto para que luego las otras conductoras puedan hablar.

Juan ‘Loco’ Vargas habla por primera vez sobre su relación con Tilsa Lozano

Durante una entrevista con Verónica Linares, Juan Manuel Vargas no pudo evitar la incómoda pregunta sobre su pasado romance con Tilsa Lozano, una relación que en su momento acaparó titulares. Aunque intentó manejar el tema con humor, el exfutbolista dejó entrever su postura sobre la infidelidad con una frase que no pasó desapercibida: “Son hombres confundidos”.

Sin embargo, cuando la conversación se tornó más seria, el ‘Loco’ Vargas no dudó en sentar su posición sobre la fidelidad en una relación. Reconoció que engañar a la pareja es un acto de falta de respeto y, aunque evitó profundizar en su propio pasado, dejó claro que hoy ve las cosas desde una perspectiva diferente. “Las cosas se dieron y fueron fluyendo de esa forma, no era la adecuada, pero se dio porque era el momento. No hubo respeto, el tema de respetar una relación”, dijo sobre su romance con la exmodelo.