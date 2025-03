Renzo Winder manda fuerte indirecta a Carloncho tras renuncia de ‘El Misha’: “Ya es tarde para ti”

El locutor y creador de contenido ‘El Misha’ sorprendió a la audiencia este viernes 14 de marzo al anunciar su renuncia en plena transmisión, arremetiendo contra Carloncho por supuestos malos tratos. La situación ha generado un gran revuelo en redes sociales y algunas indirectas entre extrabajadores de Radio Moda.

‘El Misha’ dejó mal parado a Carloncho



Durante su programa en Radio Moda, ‘El Misha’ interrumpió la conversación para comunicar que ese sería su último día en la emisora. En un giro inesperado, no solo anunció su salida, sino que también lanzó graves acusaciones contra su compañero Carloncho, lo que dejó a los oyentes atónitos.



El locutor explicó que su renuncia no se debía a una simple búsqueda de "nuevos horizontes", sino a problemas internos con Carloncho. “Me di cuenta de que eres una mier…. Literalmente lo digo así, y te lo digo en tu cara”, manifestó.



Las declaraciones de El Misha no tardaron en volverse virales, y muchos oyentes expresaron su apoyo a través de las redes sociales. La controversia se intensificó cuando el locutor reveló que el comportamiento de Carloncho había generado conflictos con otros exlocutores como Renzo Winder, Marianita y Chinita Kim.

¿Qué dijeron Renzo Winder y la Chinita Kim en sus redes?



Tras la renuncia de El Misha, uno de los locutores en mención, Renzo Winder, sorprendió al compartir un mensaje, que sería una clara indirecta para Carloncho, con quien trabajó en Radio Moda por más de una década.



“Es una pena que te vas haciendo más viejo, pero no más sabio. Algún día entenderás, pero ya es parte para ti. Tu talento más grande es rodearte de gente con más carisma y corazón que tú”, manifestó Renzo Winder, quien en la actualidad trabaja en otra radio.

Renzo Winder deja indirecta contra Carloncho. Foto: Instagram/Renzo Winder

Quien también envió una indirecta fue la Chinita Kim, quien cantó que se fortaleció después de un mal rato. “Duele, pero necesitaba conocerte / De ti aprendí suficiente / No me mataste y si me hiciste más fuerte / Duele, pero necesitabas conocerme / Aunque te cueste creerme / No me mataste y si me hiciste más fuerte”, expresó. Luego, indicó: “Ta fuerte el eclipse”.

Tras la renuncia, Radio Moda restringió los comentarios en sus redes sociales, lo que generó aún más controversia entre los oyentes del programa. Mientras tanto, Carloncho optó por no responder las acusaciones en vivo y continuó con la emisión como si nada hubiera pasado.