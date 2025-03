El escándalo se desató en 'La casa de los famosos Colombia' luego de que Melissa Gate confesara que vivió una intensa velada con un artista peruano, despertando especulaciones sobre su identidad. Todo apunta a que se trataría de Jota Benz, actual pareja de Angie Arizaga y padre de su hijo.

Sin embargo, el programa 'Amor y fuego' realizó una investigación y corroboró que el encuentro que Melissa describió pudo haber ocurrido en 2019, cuando Jota participaba en el reality 'Guerreros Colombia'. Cabe recordar que el inicio del romance con Angie Arizaga fue en 2020, lo que abre el debate sobre si realmente hubo infidelidad.

¿Jota Benz le fue infiel a Angie Arizaga?

Tras la controversia por las declaraciones de Melissa Gate, Jota Benz fue consultado sobre la presunta infidelidad a Angie Arizaga. Sin embargo, lejos de desmentir o confirmar la versión de la modelo colombiana, el exchico reality optó por una respuesta evasiva.

"Solo te voy a decir una cosa, tengo una familia en este momento y les debo un respeto. Entonces, lo que te podría decir es que amo a mi familia", declaró Benz con seriedad, evitando ahondar en detalles sobre su pasado.

El cantante también dejó entrever que no tiene intención de pronunciarse más sobre el tema. "Ustedes investiguen y hagan lo que tengan que hacer", dijo a los reporteros.

No obstante, los reporteros insistieron en preguntarle si en algún momento le fue infiel a Angie Arizaga, a lo que Jota simplemente respondió: "Gracias, bro", esquivando una respuesta concreta.

Melissa Gate y su polémica confesión en 'La casa de los famosos'

Las declaraciones que encendieron la polémica se dieron en medio de una conversación de Melissa Gate con sus compañeros de 'La casa de los famosos Colombia'. La modelo aseguró que compartió una noche de pasión con un cantante peruano y dio detalles de su encuentro.

"Me acuerdo de Jota, un peruano que ahora se casó y tiene hijo. Me utilizó y yo me dejé (…). Yo creo que él tenía novia y no me dijo. Fuimos al hotel y lo que pasó ahí, se los cuento después, para qué entrar en detalles", contó la colombiana.

Gate también dejó una frase que generó aún más controversia: "Lo único que sé es pobre del que cambió las sábanas, pobre el que hizo el aseo de esa habitación", insinuando que su encuentro fue muy intenso.