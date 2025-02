Jota Benz le respondió a Gabriel Calvo, quien aseguró que logró avanzar en el reality debido al embarazo de su pareja, Angie Arizaga.

El actor Gabriel Calvo desató polémica en redes sociales al cuestionar el pase de Jota Benz y Angie Arizaga a la final del reconocido reality de cocina 'El gran chef famosos'. El exintegrante de Torbellino afirmó que ambos lograron avanzar en la competencia debido a su gran número de seguidores y al embarazo de Angie Arizaga.

En su más reciente aparición en radio La Zona, Jota Benz respondió fuerte a las declaraciones de Gabriel Calvo. El cantante no tuvo reparos en tildar al actor de "malagradecido" y "picón" por desmerecer su participación en la competencia de cocina. Descubre qué fue lo que dijo la pareja de Angie Arizaga en la siguiente nota.

Jota Benz le responde duramente a Gabriel Calvo: “Se siente menos que nosotros”

Jota Benz respondió a las declaraciones de Gabriel Calvo, quien afirmó que él y Pablo Saldarriaga eran los verdaderos merecedores de llegar a la final de 'El gran chef famosos'. Según el actor, a la producción del programa le convenía que Angie Arizaga y Jota Benz fueran los finalistas por su cantidad de seguidores y por el embarazo de la influencer. “Me sorprende, primero que él se sienta menos que nosotros porque al decir que les conviene porque tienen millones de seguidores, quiere decir que él se siente menos”, destacó el cantante.

Asimismo, Jota Benz explicó que Gabriel Calvo no pasó a la final porque no tuvo un buen rendimiento, pues tampoco dejaba que su dupla, Pablo Saldarriaga, lo ayudara a hacer los platos. “Tú no llegaste a la semifinal con Pablo porque no dejaba que haga nada y todos los sabíamos ahí. Gabriel quería hacer todo y, es más, hasta discutieron en algún momento porque él quería hacer todo y a Pablito lo ponían a lavar y a limpiar los cuchillos. Por querer hacer todo solo Gabriel quema su queque y no esperes pasar a la final sin saber controlar el tiempo de un horno”, añadió.

Jota Benz tilda de malagradecido a “Gabriel Calvo”

Por otro lado, Jota Benz defendió su pase a la final del programa de cocina y negó que la producción les hubiera facilitado el camino a él y su pareja, Angie Arizaga. “En ese caso, las que menos hacían ‘reality’ eran las hermanas Aguirre. Entonces, según su lógica, hubieran eliminado a las hermanas y hubieran pasado Gabriel y Pablo que hacían más ‘reality’”, añadió.

Finalmente, Jota Benz criticó a Gabriel Calvo por señalar que lo que sucedía en 'El gran chef famosos' estaría amañado. “Decir que manipulan de cierta manera es ser malagradecido con las personas que te dieron la oportunidad y el trabajo, y poner en tela de juicio el trabajo de los jurados. Si él lo ve así quiere decir que se ha quedado picón”, concluyó la pareja de Angie Arizaga.