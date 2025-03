El reality 'La casa de los famosos Colombia' se ha convertido en un escenario de polémicas y confesiones inesperadas. En esta ocasión, la modelo Melissa Gate sorprendió al contar una experiencia personal que vivió con un cantante peruano, con quien asegura haber compartido una intensa noche de pasión. Aunque evitó dar nombres, su descripción detallada ha llevado a muchos a señalar a Jota Benz, pareja de la ex chica reality Angie Arizaga.

La revelación ha generado un gran impacto en el mundo del entretenimiento, especialmente porque Benz mantiene una relación consolidada con Arizaga, con quien tuvo un hijo en agosto de 2024. Mientras el escándalo sigue creciendo en redes sociales, ni el cantante ni su pareja se han pronunciado al respecto.

Melissa Gate y su revelación en 'La casa de los famosos'

Durante una conversación con sus compañeros en el reality colombiano, Melissa Gate compartió detalles de un fugaz romance que vivió con un hombre de origen peruano. La modelo explicó que el flechazo fue inmediato y que no dudó en dejarse llevar por la atracción.

"Me acuerdo de Jota, un peruano que ahora se casó y tiene hijo. Me utilizó y yo me dejé", expresó la colombiana, quien sugirió que él habría ocultado su relación sentimental en ese momento. "Desde que llegó el peruano, superlindo, un man de casi dos metros, tatuado, divino, tenía todo lo que me gustaba", comentó.

Gate también insinuó que existió una complicidad inmediata entre ambos y que el encuentro ocurrió en un hotel. "Me empieza a hablar y yo ‘¿dónde es tu hotel?’ Yo creo que él tenía novia y no me dijo. Fuimos al hotel y lo que pasó ahí, se los cuento después, para qué entrar en detalles", agregó en tono sugerente, despertando aún más curiosidad sobre su historia.

La colombiana no se limitó a contar cómo inició la velada, sino que también dejó una declaración que encendió aún más la polémica. "Lo único que sé es pobre del que cambió las sábanas, pobre el que hizo el aseo de esa habitación", dijo con picardía.

¿Cuándo habría ocurrido este supuesto encuentro?

Tras la impactante confesión de Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia', las redes sociales se inundaron de comentarios sobre una posible infidelidad de Jota Benz a Angie Arizaga. Los usuarios rápidamente comenzaron a cuestionar si este supuesto encuentro ocurrió mientras el cantante ya mantenía una relación con la conductora de televisión, con quien oficializó su romance a inicios de 2021.

Sin embargo, algunas publicaciones en redes sugieren que este episodio habría tenido lugar en abril de 2019, cuando Jota aún no estaba con Angie. “¿En qué fecha pasó esto?”, “Fue en abril de 2019”, “Angie debe estar preguntándose de qué año está hablando”, “Otra relación en riesgo de romperse”, y “En ese entonces él no estaba con Angie” fueron algunos de los comentarios que se leyeron en línea.