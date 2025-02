Hace unos días, el actor Gabriel Calvo incendió las redes al criticar duramente el pase a la final de Angie Arizaga y su pareja, Jota Benz, del popular reality de cocina, 'El gran chef famosos'. El exmiembro de Torbellino, aseguró que la influencer y el guerrero llegaron a la final porque tenían más seguidores y su relación, ya que en esos momentos estaban esperando a su primer hijo.

En una reciente aparición en Radio Corazón, Angie Arizaga respondió duramente a las declaraciones de Gabriel Calvo y dejó en claro que tanto ella como su pareja tuvieron un gran crecimiento en el reality de Latina. Además, señaló que no fue su culpa que Gabriel Calvo y su dupla, Pablo Saldarriaga, tuvieran una mala participación en la semana final.

Angie Arizaga le responde duramente a Gabriel Calvo

Angie Arizaga fue consultada sobre las declaraciones de Gabriel Calvo, quien aseguró que él y Pablo Saldarriaga eran los que debían llegar a la final de 'El gran chef famosos', no ella y Jota Benz. La popular influencer no dudó en tomarlo con cierto sentido del humor. "Oye, ¿qué le pasa?, que feo su corazón. Bueno, sabemos que por si es un señor hígado, todos sabemos", empezó diciendo la pareja de Benz.

Asimismo, Angie Arizaga respondió fuerte a Gabriel Calvo y defendió su paso a la final del reality de cocina. "Bien o no, yo lo he dicho, es un programa en e que yo he aprendido a cocinar. Yo no estoy ahí por estar embarazada o por como él dice tener 4.5 millones de seguidores exactamente", indicó la exparticipante de 'Esto es guerra'.

Angie Arizaga asegura que Gabriel Calvo "no sabe perder"

Finalmente, Angie Arizaga señaló estar sorprendida por la actitud de Gabriel Calvo y lo criticó, acusándolo de no saber aceptar la derrota. "Me sorprende porque no sabe perder. Yo no tengo la culpa de que el último día no le haya ido bien en su plato. Tal vez ese día no fue su día y lo siento, Gabriel, ¿Qué puedo hacer yo?", concluyó la pareja de Jota Benz.