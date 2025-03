A pesar de que Marisol reveló, a través del programa ‘Amor y fuego’, comprometedores chats con Christian Cueva, en los que incluso dejó entrever que estaría enamorada de él, eso no fue impedimento para que el futbolista y su novia, Pamela Franco, lanzaran una nueva canción en respuesta a ello.

Sin embargo, esta actitud desafiante de la pareja no fue bien recibida por Magaly Medina, quien los calificó de “lechugones” y tildó su comportamiento de vergonzoso, ya que considera que “ambos se pasean por todos lados como si hubieran ganado un trofeo a la decencia”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la nueva canción de Cueva y Pamela Franco?

Al finalizar su programa, Magaly Medina mostró imágenes de la grabación del nuevo videoclip de la canción de Christian Cueva y Pamela Franco, que llevará por nombre ‘Escándalo’ y se lanzará este jueves 13 de marzo. Pero eso no fue todo; también los criticó duramente por hacer este tipo de espectáculos en medio de las revelaciones de la cantante Marisol.

“Pero ¿quién se encarga de ser el protagonista del videoclip ‘Escándalo’? Pues es Christian Cueva. Las imágenes están sin editar y el video se lanzará este jueves como respuesta a los chats de Marisol y a las críticas que ambos están recibiendo. Es la manera de este par de ‘lechugones’ de responder a la opinión pública. Es vergonzoso que los dos amantes, que se han burlado de la mujer con la que él se casó, ahora se paseen como si hubieran ganado un trofeo a la decencia”, expresó Magaly, totalmente molesta, al cerrar su programa.

En el videoclip, Christian Cueva y Pamela Franco se dan un beso. Foto: ATV.

La nueva canción no pasa desapercibida, ya que su letra parece una respuesta directa a las críticas y especulaciones que rodean a la pareja. El tema aborda un amor prohibido y las duras miradas del público. “Por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen y hasta me maldicen por darte mi amor. No le hagas caso a la gente”, entona Pamela Franco, afirmando que su romance con Christian Cueva sigue firme pese a los rumores y cuestionamientos sobre su pasado.