En enlace con el programa ‘Magaly TV, la firme’, la modelo Alexandra Méndez confirmó que Christian Cueva intentó coquetearla después de conocerla en una reunión, pues incluso pidió su número a uno de sus amigos, pero terminó rechazándolo y bloqueándolo de las redes.

Según las recientes revelaciones de Alexandra Méndez, nunca llegó a tener encuentros con Christian Cueva ya que solo llegó a verlo en una discoteca, cuando llegó de improviso con amigos. La ‘Chama’ detalló que el futbolista intentó coquetear, pero ella lo rechazó abruptamente ya que sabía que tenía esposa: “Le prestaron el teléfono para que me llamara cuando yo lo bloqueé a él”.

La ‘Chama’ habla sobre sus supuestos encuentros con Christian Cueva

Este miércoles 12 de marzo, Alexandra Méndez se conectó en vivo al programa ‘Magaly TV, la firme’ para aclarar que nunca tuvo encuentros privados con Christian Cueva, como dejó entrever Pamela López hace unos días. La ‘Chama’ destacó que se encontró con ‘Aladino’ en una oportunidad cuando fue a la discoteca con sus amigos, pero no se dejó coquetear.

“Él llegaba con amigos de él, el tío creo que le prestó el teléfono para que me llamara cuando yo lo bloqueé a él por teléfono. Yo no tengo prejuicios ante una persona que salga, pero si yo veo que me está afanando, ahí yo le pongo un pare”, señaló la modelo venezolana.

En esa misma línea, Alexandra Méndez confesó que aunque Christian Cueva le agradó la primera vez que lo conoció, no le gustó que le coqueteara porque sabía que era casado.

“El primer pare (rechazo) se lo puse ese día, me cayó bien, buena onda, pero de ese día me fui para mi casa. Le dije: ‘primero y principal, tú no me gustas, disculpa, nada que ver’, pero de una manera educada”, añadió al respecto.

Christian Cueva siguió insistiendo

Por otro lado, Alexandra Méndez aseguró que nunca le dio su número personalmente a Christian Cueva, por lo que no dudó en rechazarlo cuando él empezó a invitarla a salir.

“Él luego me escribe a mi WhatsApp, me imagino que él se consiguió mi número, perfecto solo contesté y me empieza a afanar, como que: ‘hay que salir, vamos a reunirnos’. Y yo le dije: ‘¿tú no estás casado?’. Yo le dije: ‘a mí no me escribas más, no me molestes’. Se lo dije, pero siguió insistiéndome, lo bloqueé. Me escribió por Instagram, pero le dije otra vez que no me gustaba y no quería corresponderle”, finalizó al respecto.