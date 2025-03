La relación de amistad entre el futbolista Luis Advíncula y la cantante Daniela Darcourt ha quedado evidenciada en múltiples eventos públicos. Ambos han compartido momentos que reflejan su cercanía, lo que ha generado interés entre sus seguidores y medios de comunicación. Incluso la artista recientemente detalló el gran cariño que le tiene: “Él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto”.

Lo más sorpresivo de las revelaciones de Daniela Darcourt, es que mencionó que Luis Advíncula suele ser celoso con ella, ya que la considera como una hermana pequeña, por lo que la cuida de los hombres que se le acercan.

Daniela Darcourt le tiene gran cariño a Luis Advíncula

En una reciente entrevista para ‘Café con la Chevez’, Daniela Darcourt habló sobre el fuerte vínculo que tiene con el futbolista Luis Advíncula, ya que hace poco la cantante publicó una foto junto con él en donde salían abrazados.

“Desde hace 10 años (son amigos). Él sabe cuánto lo amo, lo admiro, lo respeto. No solamente a él, a su familia, a sus hijos, son mis sobrinos. He compartido mucho más con él de lo que la gente se imagina, no solamente con él, con otros futbolistas también”, mencionó la cantante al inicio.

En esa misma línea, surgió la interrogante si Daniela Darcourt había compartido con futbolistas de la selección peruana, a lo que ella afirmó esto.

“Claro. He ido a tocar para el cumpleaños de Paolo, he estado con Jefferson también, he compartido con el ‘Caballito’, con Lucho y otros, también con Yotún y su esposa, que su esposa vivía a la vuelta de mi casa, era amiga de mi prima hermana”, añadió.

Daniela Darcourt contó que Luis Advíncula es muy celoso con ella.

PUEDES VER: Daniela Darcout celebra 6 meses de relación con Waldir Felipa

¿Futbolistas le han coqueteado a Daniela Darcourt?

Por otro lado, Daniela Darcourt fue consultada sobre si alguno de los futbolistas amigos de Luis Advíncula han intentado salir con ella o se le han insinuado, a lo que ella detalló que siempre Advíncula la ha cuidado.

“Como decía mi hermano Luis Advíncula, solamente determinadas personas a usted se le pueden acercar. Celoso como nadie, porque claro hoy me ves chiquita, para él soy su nenita. Es mi hermanito, siempre está pendiente y se enorgullece mucho de las cosas que hago, siempre recibo un mensajito de él y viceversa”, sentenció.