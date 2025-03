Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores con su nuevo look. Foto: composición LR/TikTok/danieladarcourt

Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores con su nuevo look. Foto: composición LR/TikTok/danieladarcourt

Daniela Darcourt sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un inesperado cambio de look. La salsera peruana, conocida por su característica cabellera oscura, apareció en un video luciendo un tono rubio que desató las reacciones de sus fans. Muchos usuarios aseguraron que no la reconocieron a primera vista e incluso la compararon con actrices internacionales.

El nuevo estilo de la intérprete de ‘Señor mentira’ se dio a conocer a través de un video en TikTok, en el que se la ve junto al cantante puertorriqueño Christian Alicea. Los seguidores de la cantante no tardaron en llenarla de halagos y sugerencias para que adopte el look de manera definitiva.

Daniela Darcourt luce irreconocible con su nuevo look

Daniela Darcourt, una de las exponentes más destacadas de la salsa en Perú, ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales. La salsera sorprendió a sus seguidores al aparecer con un radical cambio de look, dejando atrás su característica cabellera negra para lucir un tono rubio que impactó a todos.

La artista publicó un video en su cuenta de TikTok en el que se le ve junto al cantante puertorriqueño Christian Alicea, con quien ha estado trabajando en una colaboración musical. En el clip, la salsera responde preguntas de un reportero de América TV sobre la canción ‘Hello, What's Up’, tema que el cantante puertorriqueño ha estado promocionando en diversos medios.

Si bien muchos pensaron que Daniela Darcourt había decidido hacer un drástico cambio de imagen, la realidad es que se trataba de una peluca. La cantante eligió este look para la ocasión especial, lo que generó gran curiosidad entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar a su apariencia renovada.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos de sus fanáticos destacaron lo bien que se veía con el cabello rubio y hasta le sugirieron que lo adoptara de manera permanente. “Les pasó a todos que no reconocimos a Daniela, parece que se quitó 10 años de encima”, “Pensé que era Jennifer Lawrence”, “Por Dios, no la reconocí, espectacular” y “No te reconocí” fueron algunas de las reacciones más populares en la publicación.