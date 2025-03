Luis Advíncula, jugador de la selección peruana, ha dejado a sus seguidores sorprendidos tras cerrar su cuenta de Instagram en medio de una polémica revelación. En un adelanto del programa 'El valor de la verdad', Shirley Arica, una de las participantes, confesó haber estado involucrada en una 'encerrona' junto al popular 'Rayo', Christian Cueva y Yoshimar Yotún. La confesión de la modelo peruana dejó al descubierto detalles que no pasaron desapercibidos, como los "intercambios de pareja" que habrían tenido lugar durante dicho encuentro.

La revelación ha generado gran revuelo en las redes sociales, y los fanáticos de Advíncula no tardaron en notar la ausencia de su cuenta oficial de Instagram. Al intentar acceder a su perfil, los usuarios se encontraron con un mensaje que indicaba que la página no estaba disponible, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre el motivo de la desaparición de su cuenta.

¿Qué reveló Shirley Arica sobre Luis Advíncula, Christian Cueva y Yoshimar Yotún?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Shirley Arica no tuvo reparos en contar todo lo que sabía. En un avance del programa que se difundió en redes sociales, se vio a la modelo respondiendo preguntas incómodas sobre su relación con varios futbolistas peruanos de gran renombre. Uno de los temas más sorprendentes fue su presencia en una 'encerrona' con Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún. Según Arica, este encuentro ocurrió en un departamento alquilado donde los tres jugadores estuvieron presentes.

Cuando le preguntaron si había tenido algún tipo de relación íntima con los futbolistas, Arica no dudó en narrar su experiencia con Christian Cueva. En sus propias palabras, la modelo indicó que fue el futbolista quien se acercó a ella primero, invitándola a una de las habitaciones. "Me quería llevar a uno de los cuartos", explicó, para luego compartir más detalles sobre lo que ocurrió entre ellos. "Nos besamos (...) lo comencé a ver más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno", afirmó Arica. "Yo no quería darle mi flor (...) es un gilero desesperado", concluyó, lo que provocó una gran conmoción en las redes sociales.